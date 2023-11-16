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В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена

Депутат Шеин: 15 лет назад в рухнувшем доме в Астрахани уже обваливалась стена
16 ноября 2023, 21:01
Фото: iStock/Srdjanns74

Фото: iStock/Srdjanns74

В обрушившимся доме в Астрахани уже обваливалась стена. Об этом заявил депутат региональной думы, бывший депутат Госдумы Олег Шеин, чьи слова приводит издание «URA.ru».
Он рассказал, что порядка 15 лет назад регион уже оказывал поддержку этому пятиэтажному дому. Тогда у дома обвалилась часть стены. Собравшаяся комиссия по чрезвычайным ситуациям смогла укрепить эту часть строения.

По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением.


Также депутат выдвинул другую версию, согласно которой причиной происшествия могли стать проблемы с общей системой водоснабжения.

Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные жильцы смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

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#мчс
#ремонт
#происшествия
#дома
#депутат
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Сотрудники МЧС погибли при тушении пожара в Донецке
Два сотрудника МЧС погибли, 10 пострадали при тушении пожара в Донецке
06 декабря 2023, 20:52

Фото: iStock/DmyTo

Два сотрудника МЧС погибли, десять – пострадали при тушении пожара в Донецке из-за повторного обстрела территории украинскими войсками. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Донецкой Народной Республике в Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло в следствие обстрела. Прибывшие на место пожарные установили, что произошла разгерметизация цистерн с битумом, и приступили к тушению. 

Во время того как они работали над ликвидацией пожара произошёл ещё один обстрел со стороны Украины. В результате два сотрудника МЧС погибли, ещё десять госпитализированы с ранами разной степени тяжести. 

Кроме того, были повреждены четыре автомобиля ведомства. 

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#мчс
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#днр
#всу
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Мужчина избил одноклассника своей дочери в Волгоградской области
Подросток попал в больницу после избиения отцом одноклассницы
06 декабря 2023, 20:07

Фото: iStock/artolympic

Житель Волгоградской области избил в школе 16-летнего мальчика, который конфликтовал с его дочерью. Об этом пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила РИА Новости.
Отмечается, что накануне в больницу города Волжского попал 16-летний школьник с сотрясением мозга. Выяснилось, что его избил отец одноклассницы. 

В полиции рассказали, что 39-летний мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с парнем, который постоянно конфликтует с его дочерью. Однако спокойно отец девочки поговорить не смог. В ходе беседы он ударил своей головой в голову мальчика. 

В пресс-службе отметили, что пострадавший мальчик имеет положительную характеристику, не состоит на учёте. 

Полиция приступила к проведению проверки. 

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#полиция
#избиение
#школьники
#больница
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На Украине признали причастность СБУ к подрыву автомобиля с депутатом ЛНР Поповым
«Общественное»: к убийству депутата ЛНР Попова причастна СБУ
06 декабря 2023, 19:49

Фото: iStock/AndrisBarbans

Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью». 

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что автомобиль, в котором ехал депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, был взорван. Политик погиб на месте от полученных ран. 

Также в среду стало известно о гибели бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, тело которого нашли в Одинцовском районе Московской области. Украинские СМИ также написали, что в этому убийству причастна СБУ. 

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#лнр
#депутат
#теракт
#сбу
#украина
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Экс-депутат Рады Кива был убит выстрелом в голову в Подмосковье
СК возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Рады Кивы в Одинцове
06 декабря 2023, 19:34

Фото: iStock/Chalabala

По факту убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцове возбуждено уголовное дело. Мужчина скончался от огнестрельных ранений. Об этом сообщили ГСУ СК России по Московской области.
«По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что убитым оказался экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. 

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#мероприятия
#мужчина
#происшествия
#депутат
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В Чувашии пятеро детей оказались в больнице после катания на тюбингах
06 декабря 2023, 19:13

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В Чувашии пятеро детей госпитализировали с серьёзными травмами после катания на тюбингах.
Минздрав региона пишет, что предупреждали родителей об опасности такого развлечения. 

«За последние выходные в травмпункт Республиканской детской клинической больницы попали 5 пациентов с переломами и ушибами после катания с горок на популярных «ватрушках», - говорят в министерстве.
У 5-летнего мальчика диагностировали перелом бедра. Врачам провели операцию. Другой ребёнок сильно ударился лицом о скамейку во время катания. Он лежит в отделении оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии.

Сильнее всего пострадала 9-летняя девочка. Она ударилась животом и получила массивную травму внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, а также разрыв печени и поджелудочной железы. Врачи диагностировали ушиб почки и селезенки. Ей провели сложнейшую реконструктивную операцию.

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#дети
#больница
#травмы
#зима
#развлечения
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Полиция нашла 14-летнюю девочку, убежавшую замуж в Калмыкию
06 декабря 2023, 18:58

Фото: iStock/Fedorovekb

Сотрудники правоохранительных органов нашли без вести пропавшую школьницу, сбежавшую накануне ночью из дома в Ставропольском крае. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.
Ранее стало известно, что 14-летняя девочка ушла из дома в селе Кочубеевское и не вернулась. Родственники пытались дозвониться до неё, но в итоге девушка сама сообщила матери о своём местонахождении. Она заявила, что уехала в Калмыкию, которая находится более чем в 300 километрах от её дома. Цель побега стал молодой человек, с которым девочка познакомилась в интернета. При прощании сбежавшая просила её больше не беспокоить, но мать подала заявление в полицию. 

В ведомстве рассказали, что подростка нашли. В настоящее время она находится с родителями. 

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#полиция
#розыск
#девочка
#школьница
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На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ
Украинские СМИ написали об операции СБУ по убийству экс-депутата Ильи Кивы
06 декабря 2023, 18:39

Фото: iStock/Motortion

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву убили в рамках операции Службы безопасности Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что тело украинского депутата было обнаружено в районе 15:10 в среду в Одинцовском городском округе Московской области на территории элитного гостиничного комплекса «Величъ клаб».Telegram-канал Mash отмечал, что на правом виске убитого была резаная рана, а на левой части лица – гематома. 

Украинские издания «Украинская правда» и «Суспiльне новини» сообщают, что за убийством Кивы стоят киевские спецслужбы. Уточняется, что погибший был осуждён на территории Украины по делу о госизмене. Его ликвидировали из стрелкового оружия, подчёркивается в материалах. 

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#украина
#россия
#подмосковье
#убийство
#депутат
#сбу
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В Армении ребенок погиб, пытаясь убежать от бродячих собак
06 декабря 2023, 18:38

Фото: istock / Soumen Hazra

В армянском селе Суренаван 7-летний ребенок погиб, спасаясь от бродячих собак.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

«6 декабря, примерно в 8:30 (7.30 мск), 7-летний ребенок по пути в школу села Суренаван (в 60 км от Еревана - ред. РИА Новости), убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнувшись, упал, ударился головой о бордюр и скончался», - сказано в сообщении, которое было опубликовано на сайте следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что 4-месячный ребенок скончался в Тульской области. По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, пишет портал Myslo. Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.

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#происшествие
#дети
#новости
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В Тульской области ребёнок умер, запутавшись в верёвке с крестиком
06 декабря 2023, 18:29

Фото: iStock/eranicle

4-месячный ребенок скончался в Тульской области.
По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, сообщает местный портал Myslo.

Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.

Правоохранители начали проверку. Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти.

Сообщается, что семья, в которой случилась трагедия, характеризовалась как положительная. 

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#тульская область
#новости
#происшествие
#дети
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