В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена

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В обрушившимся доме в Астрахани уже обваливалась стена. Об этом заявил депутат региональной думы, бывший депутат Госдумы Олег Шеин, чьи слова приводит издание «URA.ru».
Он рассказал, что порядка 15 лет назад регион уже оказывал поддержку этому пятиэтажному дому. Тогда у дома обвалилась часть стены. Собравшаяся комиссия по чрезвычайным ситуациям смогла укрепить эту часть строения.
По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением.
Также депутат выдвинул другую версию, согласно которой причиной происшествия могли стать проблемы с общей системой водоснабжения.
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные жильцы смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.
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По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением.
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные жильцы смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.
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Анастасия Чинкова