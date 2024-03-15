В Самаре 18-летняя девушка скончалась после ужина роллами в ресторане

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В Самаре восемнадцатилетняя девушка умерла после ужина роллами в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в начале марта девушка вместе со знакомым посетила ресторан «Фуджи». Молодые люди заказали несколько видов роллов. После ужина пара отправились на прогулку, однако девушке резко стало плохо.
У нее появились боли в животе и начались проблемы с дыханием. Пострадавшую без сознания госпитализировали.
Девушка скончалась от остановки сердца. Сотрудники правоохранительных органов опросили работников ресторана и отца погибшей. Он рассказал, что у девушки с раннего возраста была аллергия на рыбу.
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Екатерина Коршунова