В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ударов ножом

Видео: СУ СК России по Самаре
В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ножевых ранений. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.
«Задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенно с особой жестокостью)», – сказано в сообщении.Следствие считает, что убийство совершено ночью с 24 на 25 мая по месту проживания брата подозреваемого. Жертва скончалась на месте.
Ведомство сообщило о задержании подозреваемого, сейчас решается вопрос о его помещении в СИЗО. Со слов подозреваемого, преступление им не планировалось, и он находился в состоянии аффекта. Вину мужчина признал. По делу проводятся необходимые мероприятия, подробности устанавливаются.
До этого в Москве на 13,5 лет осудили мужчину, нанесшего своей супруге больше 100 ударов ножом.
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