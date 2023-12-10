В московском ТЦ произошла поножовщина, два человека госпитализированы

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В торговом центре «Калейдоскоп» рядом со станцией метро Сходненская в Москве произошла драка с поножовщиной. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Отмечается, что в драке участвовали пятеро мужчин. Очевидцы сообщают, что среди них были охранники.
В результате инцидента двое мужчин получили ножевые ранения. Они были экстренно госпитализированы.
По предварительным данным, нож находился в руке одного из охранников.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге трое школьников напали на 19-летнего студента у станции метро «Академическая» из-за вейпа. Они залили лицо молодого человека перцовым баллончиком, после чего он получил химический ожог глаз. Отмечается, что этих подростков уже замечали в других районах города. Их разыскивает полиция.
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В результате инцидента двое мужчин получили ножевые ранения. Они были экстренно госпитализированы.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге трое школьников напали на 19-летнего студента у станции метро «Академическая» из-за вейпа. Они залили лицо молодого человека перцовым баллончиком, после чего он получил химический ожог глаз. Отмечается, что этих подростков уже замечали в других районах города. Их разыскивает полиция.
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Анастасия Чинкова