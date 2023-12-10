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В московском ТЦ произошла поножовщина, два человека госпитализированы

В ТЦ Калейдоскоп в Москве произошла поножовщина, два человека госпитализированы
10 декабря 2023, 18:52
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

В торговом центре «Калейдоскоп» рядом со станцией метро Сходненская в Москве произошла драка с поножовщиной. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Отмечается, что в драке участвовали пятеро мужчин. Очевидцы сообщают, что среди них были охранники.



В результате инцидента двое мужчин получили ножевые ранения. Они были экстренно госпитализированы.


По предварительным данным, нож находился в руке одного из охранников.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге трое школьников напали на 19-летнего студента у станции метро «Академическая» из-за вейпа. Они залили лицо молодого человека перцовым баллончиком, после чего он получил химический ожог глаз. Отмечается, что этих подростков уже замечали в других районах города. Их разыскивает полиция.

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#госпитализация
#торговый центр
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Двух детей госпитализировали после ДТП с легковушкой и грузовиком в Москве
Два ребёнка пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой на северо-востоке Москвы
10 декабря 2023, 20:32

Фото: iStock/Aleksei Andreev

На северо-востоке Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, пострадали двое детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по городу.
Отмечается, что ДТП произошло в 19:20 на улице 1-ая Северная линия в районе Северный. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. 

В результате столкновения получили травмы два ребёнка двух и семи лет, которые ехали в легковушке. Детей доставили в больницу с ушибами и ссадинами.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. 

Ранее сообщалось, что в московском ТЦ «Калейдоскоп» у метро Сходненская произошла драка с поножовщиной. В результате двое из пяти участников с ножевыми ранениями госпитализированы. 

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#госпитализация
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10-летняя девочка ради шутки сообщила о теракте в Беслане
10 декабря 2023, 19:47

Фото: istockphoto/Dzurag

Массовая рассылка о б угрозе совершения террористического акта в Беслане началась накануне, 9 декабря. Ученикам школы-интерната им. Каниди сообщали, что к ним в учебное заведение собирается прийти 17-летний парень с оружием.
Школьники начали пересылать сообщения друзьям, новость быстро распространилась, сообщает телеграм-канал SHOT. К зданию школы приехали сотрудники экстренных служб и правоохранители. Здание образовательного учреждения оцепили, была усилена охрана. Никаких подозрительных предметов и личностей обнаружено не было, эвакуация учеников не потребовалось.

Полицейские довольно быстро установили первоисточник ложной информации. Им оказалась пятиклассница этой же школы. 10-летняя девочка призналась, что таким образом хотела просто подшутить над друзьями. Правоохранители также установили ещё более 10 детей фейковое сообщение. Но те говорили, что на самом деле испугались и хотели предупредить знакомых. Проверка продолжается.

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#девочка
#теракт
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В Петербурге член Тамбовской ОПГ признался в убийствах спустя 30 лет.
10 декабря 2023, 18:36

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге довольно необычным образом было раскрыто двойное убийство, совершенное 30 лет назад. Бывший гангстер сам пришёл в ФСБ на Литейном и рассказал, что 30 лет назад расстрелял двоих конкурентов.
Мужчина по имени Сергей Мирошник был членом известной банды «тамбовских» и много чего повидал в своей жизни. Отбывал несколько сроков, в том числе за непредумышленное убийство и за незаконное хранение пистолета ТТ — излюбленного оружия бандитов в 90-х годах. Этот пистолет и применил ныне уже 59-летний убийца, когда совершал своё преступление.

В 1993 году у «тамбовских» вышли серьёзные разборки с конкурентами из другой группировки по поводу раздела сфер влияния в области торговли редкоземельными металлами. Тогда недругов и соперников, по традиции тех лет, решено было просто убрать. Сначала их собирались взорвать, но место их дислокации находилось в районе рынка на улице Решетникова, около очень людного прохода. Тогда Мирошник взял всё на себя. Он взял ТТ и с близкого расстояния выпустил в конкурентов целую обойму. ТТ он затем выбросил в Обводный канал.


                                                                                                 Фото: istockphoto/Diy1

Эту историю убийца и рассказал оперативникам на Литейном, куда пришёл добровольно. Те изрядно удивились и спросили Мирошника, почему спустя столько лет он решил признаться в преступлении. Тогда он рассказал следователям, что недавно у него умерла жена, и сам он тоже серьёзно болен. Вот и решил перед уходом на тот свет облегчить душу, чтобы не умирать с грузом тайны. Подозреваемого пока арестовали на двое суток.

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Суд вынес приговор отцу школьницы, стрелявшей в брянской гимназии
Отца стрелявшей в брянской гимназии №5 девочки арестовали на два месяца
10 декабря 2023, 17:40

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Отца восьмиклассницы, утроившей стрельбу в брянской гимназии, арестовали на два месяца. Такой приговор выдвинул Советский районный суд Брянска.
Напомним, что 7 февраля 14-летняя ученица брянской гимназии №5 принесла в учебное заведение охотничье ружьё своего отца, из которого произвела несколько выстрелов. В результате она убила свою одноклассницу и ранила пятерых учеников. После этого покончила с собой. 

Заседание в суде проходило в закрытом формате. 

Дмитрия Афанаскина обвинили в небрежном хранении оружия и доведения несовершеннолетней дочери до самоубийства. 

В своё оправдание отец девочки сообщил, что жил ради своих дочерей (у стрелявшей Алины есть сестра-двойняшка Дарья) и всегда относился к ним хорошо. А также добавил, что хотел продать ружьё, но не успел. 

Также подсудимый попросил не лишать его свободы, поскольку это полностью уничтожит семью. 

Мужчина будет находиться в СИЗО до 7 февраля. 

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#суд
#арест
#стрельба
#брянск
#школьники
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Двоих подростков из расстрелянной брянской гимназии ввели в кому
Mash: двоих подростков из брянской гимназии, где была стрельба, ввели в кому
10 декабря 2023, 15:40

Фото: iStock/Gumpanat

Двоих подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой. 

Как уточняет издание, первый мальчик, которого ввели в медикаментозную кому, получил ранения в левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Ему была проведена операция по скрещиванию костей левой руки, а также вставлены спицы в ногу. 

Отмечается, что внутренние органы не были повреждены, однако мальчик находится в стабильно тяжёлом состоянии. 

Его одноклассник, которого тоже решили ввести в кому, получил ранения лёгкого, селезёнки, спины, поясницы и левого плеча. Врачи изъяли из его тела семь пуль. Ещё несколько было принято решение не трогать, поскольку при их извлечении возможны негативные последствия. 

Также мальчику провели операцию, в ходе которой зашили семимиллиметровое отверстие в диафрагме. 

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#брянск
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Немецкая овчарка растерзала трёхмесячного ребёнка в Москве
SHOT: немецкая овчарка растерзала трёхмесячного младенца в Москве
10 декабря 2023, 14:34

Фото: iStock/maxim4e4ek

Немецкая овчарка растерзала трёхмесячного ребёнка в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в поселении Сосновское в Новой Москве вечером 9 декабря. 33-летняя мать оставила коляску с ребёнком на улице рядом со своей собакой, после чего вернулась домой на несколько минут. За время её отсутствия овчарка вытащила ребёнка из коляски и начала терзать на снегу. 

Младенца экстренно доставили в реанимацию с множественными ранами живота, ног и спины, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга с кровоизлиянием.

В настоящее время врачи делают всё возможное, однако не дают никаких прогнозов. 

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#реанимация
#собака
#ребёнок
#врачи
#происшествие
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Пятилетнего ребёнка с ожогами от сигарет изъяли из семьи в Москве
SHOT: в Москве у пятилетнего ребёнка обнаружили ожоги от сигарет
10 декабря 2023, 12:39

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Ожоги от сигарет обнаружили на теле пятилетнего ребёнка в детском саду на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Воспитательница детсада в районе Перово обнаружила раны на теле ребёнка и вызвала скорую. Мальчика госпитализировали, а органы опеки приняли решение изъять сына у 39-летней матери. 

Вместе с ребёнком и матерью проживает бабушка, которая рассказала, что ребёнок якобы гиперактивный, постоянно падает, а потом расковыривает свои раны, поэтому это никак не могут быть ожоги от сигарет. Также она пояснила, что мальчика неоднократно водили к психиатру, который назначал препараты. 

Однако органы опеки всё же изъяли ребёнка у семьи. В настоящее время бабушке и маме не разрешают видеться с мальчиком. 

Также стало известно, что неоднократно происходил конфликт с руководством детского сада из-за того, что ребёнка забирают перед самым закрытием. 

Родственницы намерены вернуть мальчика домой. 

Дело находится под контролем прокуратуры. 

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#ребёнок
#госпитализация
#ожоги
#опека
#москва
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Аппарат МРТ ранил американку в ягодицу из ее пистолета
Американка пронесла пистолет на МРТ-обследование и ранила себя в ягодицу
10 декабря 2023, 03:50

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Жительница штата Висконсин в США получила огнестрельное ранение в ягодицу во время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ). Инцидент был зафиксирован газетой Daily Mail.
57-летняя женщина проигнорировала запрос о снятии всех металлических предметов перед входом в кабинет с мощным магнитом томографа. Оказавшись внутри процедурной комнаты с пистолетом, сильное магнитное поле активировало спусковой механизм, и произошел выстрел.

Пострадавшая получила незначительное ранение: пуля проникла в ткани правой ягодицы и вышла наружу. Женщина была доставлена в больницу, где ее успешно прооперировали. Не сообщается о возможных повреждениях самого сканера МРТ.

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#ранение
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Певице Дубцовой стало плохо
Mash: певице Ирине Дубцовой стало плохой, ей вызвали скорую помощь
10 декабря 2023, 01:43

Фото: iStock/Yury Karamanenko

По информации Telegram-канала Mash, у российской певицы Ирины Дубцовой возникло недомогание, и ей была вызвана скорая помощь дома.
Уточняется, что у артистки подскочило давление, но медики смогли стабилизировать ее состояние. По сведениям канала, госпитализация не потребовалась.

Ранее была информация о том, что певица Надежда Бабкина упала в обморок во время телевизионных съемок. Но эту информацию опроверг концертный директор певицы Сергей Горох. Он уточнил, что у Бабкиной были проблемы со здоровьем, но она не упала в обморок.

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