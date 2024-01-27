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В Саранске двоих мужчин убили за слишком громкую музыку в машине

В Саранске двоих мужчин зарезали из-за громкой музыки в машине, возбуждено дело
27 января 2024, 19:59
Фото: iStock/natasaadzic

Фото: iStock/natasaadzic

В Саранске задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве двух мужчин за то, что они слишком громко слушали музыку в автомагнитоле. Об этом сообщает управление СК РФ по Мордовии.
Отмечается, что 27 января в районе двух часов ночи были обнаружены тела двух 28-летних мужчин. Они лежали с ножевыми ранениями около автомобиля, припаркованного у многоэтажки.

По предварительным данным следствия, убийство было совершено 43-летним жителем этого дома. Причиной для такого поступка мог послужить конфликт, возникший из-за того, что молодые люди громко слушали музыку в машине.


В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники СК РФ.

По делу возбуждено уголовное дело об убийстве. Детали произошедшего уточняются.

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#уголовное дело
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Суд в Москве зарегистрировал новый иск из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
Суд в Москве зарегистрировал иск от активиста из Тюмени к клубу «Мутабор»
27 января 2024, 15:56

Фото: iStock/Zolnierek

Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал новый иск о взыскании с клуба «Мутабор» компенсации морального вреда. Об этом пресс-служба Мосгорсуда сообщила «Ленте.ру».
Новое исковое заявление поступило от жителя Тюмени активиста Ю. Рябцева. Он утверждает, что проведение в столь трудное время таких мероприятий, как «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, оскорбляет уважение ценности человеческой жизни.

Предварительное судебное дело по данному иску состоится 26 февраля.

Ранее сообщалось, что в Таганский суд Москвы поступил иск от А. Трещева. Он требовал, чтобы Анастасия Ивлеева отправила один миллиард рублей в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а один рубль — ему в качестве компенсации морального вреда.

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В Кирове во время турнира по ММА получил травму и умер 18-летний россиянин
27 января 2024, 15:10

Фото: istockphoto/maria zheleznova

На чемпионате по ММА (англ. Mixed Martial Arts, «смешанные боевые искусства») в Кирове произошла трагедия. Во время разминочного спарринга 18-летний боец потерял сознание, а затем скончался в машине скорой помощи.
Соревнования проводились во Дворце спорта спортивной школы олимпийского резерва «Юность». Перед главным турниром участники чемпионата проводили тренировочные бои. Во время одного такого спарринга один из бойцов пропустил несколько тяжёлых ударов и потерял сознание.

На место несчастного случая оперативно прибыла бригада скорой помощи, но медики не смогли спасти юношу. Он скончался в машине по дороге в больницу, не приходя в сознание. По факту случившегося прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#скорая помощь
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Банда иркутских школьников похитила мужчину и держала его в заложниках
Группа молодых людей в Иркутске насильно удерживала мужчину в подвале
27 января 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Juleta Martirosyan

Двое девятиклассников и их старшие товарищи 18-ти и 20-ти лет похитили мужчину и насильно удерживали его в подвале. Они угрожали пленнику ружьём, издевались и унижали его.
В состав юной банды входили 14-летний Давид, его 20-летний брат Александр, 15-летний одноклассник Давида Вячеслав и 18-летний Роман. Все они жили в городе Черемхово Иркутской области. В один из дней они приехали в областной центр и устроили засаду около дома 27-летнего Кирилла. Когда тот возвращался с работы, молодые люди набросились на него, силой затолкали его в минивэнToyota Town Ace и увезли в Черемхово. Там они бросили жертву в подвал дома братьев Давида и Александра.

Похитители ничего не требовали, однако постоянно угрожали Кириллу заряженным ружьём 12-го калибра, а также подвергали его различным словесным оскорблениям и унижениям. Как оказалось, иркутянин был сокамерником старшего из братьев Александра и оба они недавно вышли из мест лишения свободы. Похищение, угрозы и издевательства в отношении Кирилла были местью за то, что в тюрьме тот вёл себя крайне высокомерно и невежливо по отношению к более младшему соседу по камере.

Полиция довольно быстро вышла на след похитителей. Автомобиль и ружьё у них изъяли. В настоящее время все четверо задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору».

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#люди
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Российский турист скончался, попав под колеса грузовика в Таиланде
27 января 2024, 06:24

Фото: iStock/RistoArnaudov

На острове Самуи в Таиланде произошла трагическая авария, в результате которой погиб российский турист по имени Константин Лебедев.
По информации издания Manager Daily 360 Degree, Лебедев, двигаясь на мотоцикле, потерял управление и попал под колеса грузовика.

ЧП произошло утром в центральной части острова Самуи. Пострадавший турист скончался от черепно-мозговой травмы. Водитель грузовика попытался покинуть место ДТП, но у него это не получилось. В настоящее время ему предъявлено обвинение в неосторожном вождении.

У Лебедева находились ценные вещи, деньги и документы в сумке. Власти Таиланда активно работают над поиском родственников погибшего для передачи его вещей и тела.

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В Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД
МВД: в Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД
27 января 2024, 00:40

Фото: Istockphoto / sergio_kumer

Полицейские из Северной Осетии выявили личность всадника, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, использовал нецензурную брань в адрес сотрудника ГИБДД и затем избил его, сообщает управление МВД по региону.
По информации ведомства, вечером 25 января сотрудники ГИБДД проводили патрулирование в селе Чермен Пригородного района. При проверке документов у одного из нарушителей был составлен административный протокол.

«В момент оформления административного материала к инспектору дорожного движения на обочине дороги подъехал гражданин верхом на лошади, проявлявший явные признаки опьянения. Мужчина вел себя агрессивно и выражал свою агрессию в сторону правоохранителя, используя грубую нецензурную лексику», — сообщается в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что гражданин не отреагировал на многократные требования полицейского о прекращение поведения и «в ходе конфронтации причинил инспектору телесные повреждения, вследствие чего сотрудник ДПС обратился за медицинской помощью».

«Личность агрессора установлена. Правонарушитель, родившийся в 1984 году, проживает в селе Чермен Пригородного района республики. Собранные материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — заключило ведомство.
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Опубликованы кадры посадки военнопленных ВСУ в самолет Ил-76
СКР обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76
26 января 2024, 22:01

Vladimir_Timofeev

Следственный комитет России опубликовал кадры посадки украинских пленных в Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области. Видео публикует Телеграм-канал ведомства.
На записи видно, как самолету военно-транспортной авиации подъезжают грузовики, из которых затем выходят люди и садятся на борт Ил-76.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

Ранее президент Российской Федерации допустил, что Ил-76 с пленными ВСУ сбили по ошибке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#крушение
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«Симулянтка»: Молодая учительница умерла после отказа в госпитализации
В Сургуте молодую учительницу сочли симулянткой в больнице и отказали в лечении
26 января 2024, 21:21

Фото: istock / Tharakorn

В Сургуте Ханты-Мансийском автономном округе 23-летнюю преподавательницу школы в клинике сочли симулянткой и отказали лечить. Девушка скончалась. Ее сестра считает виновниками этого медперсонал окружной клинической больницы. Об этом сообщает «Муксун.FM».
Девушка преподавала историю и географию в одной из местных школ. В конце декабря 2023 года она пришла с жалобами на недомогание в больницу. Врачи посчитали, что она не нуждается в лечении и в госпитализации отказали. По мнению медиков, девушка болеет обычной острой вирусной инфекцией.

В разговорах работников сургутской больницы также было слышно слово «симулянтка». Учительнице посоветовали обратиться к психотерапевту.

Когда сестра педагога устроила скандал, больную все таки положили под капельницы в инфекционное отделение. После этого девушке становилось хуже, у нее началась одышка и проблемы с речью и координацией. Оказалось, что у молодой преподавательницы были проблемы с сердцем. Медикам не удалась сохранить жить россиянке.

После этого сестра погибшей обратилась к юристам. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования.

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#бастрыкин
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Россиянина арестовали за поножовщину в ресторане из-за замечания девушке
Суд в Махачкале арестовал мужчину, устроившего поножовщину в ресторане
26 января 2024, 21:07

Фото: istock / Thomasaf

В Махачкале Советский районный суд арестовал 26-летнего мужчину, устроившего поножовщину в ресторане. Об этом сообщили изданию РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным агентства, мужчина начал ругаться с одним из гостей заведения. Позже конфликт перешел в драку, в которой фигурантов достал нож и ударил им посетителя в грудную клетку. Из-за серьезного ранения его госпитализировали. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшему вменяют пункт «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»), часть 2 статьи 213 («Хулиганство с применением оружия») УК РФ.

По данным агенства, конфликт произошел из-за замечания задержанного девушке из компании пострадавшего. По мнению фигуранта, она вела себя недостойным образом.

Ранее сообщалось, что на Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
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#избиение
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«Это преступление»: Путин допустил, что Ил-76 с пленными ВСУ сбили по ошибке
Путин допустил, что Украина могла сбить Ил-76 с пленными ВСУ по ошибке
26 января 2024, 19:39

Фото: сайт Кремля

Российский военный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, могли сбить в результате так называемого дружеского огня. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками СВО.

«Я не знаю, специально ли ВСУ нанесли удар по Ил-76, но очевидно, что сделали это они, то, что произошло — преступление, по неосторожности, или специальное, но это преступление», — сказал глава государства.
Он пояснил, что российские системы ПВО по определению не могут наносить удары по своим же самолетам, так как на бортах, подающих сигналы, установлена система «свой-чужой».

Российский лидер заявил, что атака была совершена с помощью американских либо французских систем ПВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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