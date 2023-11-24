В Саратове вынесли приговор девушке, плюнувшей в Вечный огонь

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Саратовский суд вынес приговор девушке, снявшей видео с плевками в Вечный огонь. Об этом в своём Telegram-канале сообщает СК РФ.
Отмечается, что инцидент произошёл 17 марта. Девушка в состоянии алкогольного опьянения начала бить ногами Вечный огонь памятника борцам социалистической революции 1917 года и плевать в него. Всё это она засняла на видео, после чего опубликовала в соцсетях. Следственный комитет возбудил дело, однако решение было отменено прокуратурой. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить дело и продолжить расследование инцидента.
Отмечается, что 20-летнюю жительницу Саратова обвинили в осквернении мест захоронения и надмогильных сооружений. По этой статье ей назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Уточняется, что суд избирал меру пресечения с учётом беременности подсудимой.
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Отмечается, что 20-летнюю жительницу Саратова обвинили в осквернении мест захоронения и надмогильных сооружений. По этой статье ей назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова