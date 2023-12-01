В секторе Газа заявили о гибели около 32 человек после прекращения перемирия

Фото: iStock/Soumen Hazra
32 человека погибли в секторе Газа за три часа после прекращения перемирия, передает Минздрав анклава.
Ранее сообщалось, что количество палестинцев, которые погибли из-за возобновившихся ударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до пятнадцати человек. Под ударами оказались районы, расположенные на севере, в центре и на юге сектора Газа.
Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Al Arabiya: число жертв в Газе после возобновления ударов Израиля возросло до 15
СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться
Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области
Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.
Читайте также:
Al Arabiya: число жертв в Газе после возобновления ударов Израиля возросло до 15
СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться
Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области
Екатерина Коршунова