Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области

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Полицейские задержали подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Козельске. Ими оказались трое мужчин и женщина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По словам Волк, сотрудники уголовного розыска задержали преступников сегодня утром, 1 декабря, в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября в Калужской области по дороге из школы домой была похищена ученица второго класса. Вечером того же дня матери пришло письмо, в котором похитители требовали у нее 1,5 млн в криптовалюте.
Ранее сообщалось, что пропавшая под Калугой 8-летняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена живой. Ее обнаружили в городе Белёв Тульской области в 30 километрах от Козельска.
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Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября в Калужской области по дороге из школы домой была похищена ученица второго класса. Вечером того же дня матери пришло письмо, в котором похитители требовали у нее 1,5 млн в криптовалюте.
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Екатерина Коршунова