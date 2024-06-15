В Северной Осетии ищут подростка, которого унесло течением реки

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Спасатели в Северной Осетии продолжают поиски 14-летнего подростка, которого унесло течением реки Терек в пятницу, когда он играл с друзьями, сообщает Главное управление МЧС России по региону.
«В селе Виноградное Моздокского района спасатели МЧС России провели сплав по руслу реки на катамаране в поисках утонувшего 14-летнего подростка. Также продолжается пешее патрулирование берегов реки сотрудниками Моздокского пожарно-спасательного гарнизона, спасателями Северо-Осетинского ПСО МЧС России и добровольцами», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.По информации МЧС, в пятницу в селе Виноградное Моздокского района дети играли у реки Терек, когда один из них соскользнул в воду и его унесло течением. Другой мальчик пытался помочь, но не смог.
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Артем Кузьмин