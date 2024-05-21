В МЧС рассказали, в каких подмосковных водоёмах может унести течением

Фото: Фотобанк МО
В Подмосковье существует водоём, где из-за крайней смертельной опасности нельзя купаться ни при каких обстоятельствах.
Это канал имени Москвы, сообщил «Радио 1» заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян.
Аршакян предупредил, что особенно опасны водоёмы, где может унести течением.
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«Существует очень опасное место – канал имени Москвы, где есть судовой ход. Там есть течение, причём неслабое. Так вот, в нём категорически запрещено купаться. Вообще нельзя купаться там, где ходят суда, там, где базы-стоянки, где катаются на катерах и гидроциклах – не надо испытывать судьбу», – попросил собеседник «Радио 1».
Аршакян предупредил, что особенно опасны водоёмы, где может унести течением.
«Что касается течений, то в регионе есть такие крупные реки как Ока. Весь север области у нас речной, даже Волга протекает в Дубне – порядка десяти километров. Мы сейчас уделяем большое внимание этим местам. Буквально через два дня будем проводить совещание с заместителями глав муниципальных образований по стихийным местам отдыха людей. Чтобы обратить на это внимание, станем проводить патрулирование, объяснять людям, как надо. Мы приезжаем, объясняем, приводим примеры, рассказываем, где можно действительно безопасно отдохнуть у воды и где для этого созданы все условия», – рассказал Аршакян.Он подчеркнул, что купаться в Подмосковье можно только в специально оборудованных для этого местах. Сейчас завершается подготовка подмосковных пляжей к лету. Представитель МЧС напомнил, что купальный сезон в Московской области традиционно начинается 1 июня и завершается в сентябре.
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Лора Луганская