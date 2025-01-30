В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана в прямом эфире в TikTok

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В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранительные органы.
«Сжигатель Корана Салван Момика был застрелен в Седертелье в среду поздно вечером», — говорится в материале.
Салвана Момику убили в собственной квартире около полуночи. Соседи позвонили в полицию и сообщили, что услышали стрельбу. Полицейские оперативно прибыли на место и обнаружили мертвого мужчину. В момент убийства Момика вел прямой эфир в TikTok.
Убитый проходил по делу о разжигании ненависти. Ему должны были вынести приговор утром 30 января. При этом в Ираке за его голову была назначена награда в два миллиона долларов.
Полиция задержала пятерых подозреваемых в совершении убийства.
Салван Момика приехал в Швецию в 2018 году. В 2023 году он несколько раз сжёг Коран, в том числе у посольства Ирака и парламента Швеции.
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Элина Позднякова