Сжегшего Коран по указке СБУ Журавеля приговорили к 13,5 годам колонии

Никита Журавель (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)
Сжёгшего Коран возле соборной мечети в Волгограде Никиту Журавеля приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Он обвинялся в государственной измене (статья 275 УК РФ).
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области. В ходе заседания Журавель полностью признал свою вину. Наказание назначено ему по совокупности преступлений. В феврале суд в Чечне приговорил его к 3 годам 6 месяцам колонии за публичное оскорбление чувств верующих и хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору.
Коран Журавель сжёг в мае прошлого года. На видео допроса задержанного, которое публиковала ФСБ, 20-летний молодой человек рассказывает, что сделал он это по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами в Волгоградской области. За это он должен был получить от кураторов 10 тысяч рублей.
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Александр Бойцов