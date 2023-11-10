В Сибири раскрыли убийство, произошедшее 25 лет назад в новогоднюю ночь

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В Новосибирской области раскрыли убийство, которое было совершено 25 лет назад в новогоднюю ночь, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации следствия, в ночь на 1 января 1999 года в рабочем поселке Краснозерское Новосибирской области в сугробе обнаружили труп 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. В то время схватить убийцу не удалось, однако, следователи изъяли с места преступления ряд важных улик, которые помогли выйти на след подозреваемого почти 25 лет спустя.
Выяснилось, что в тот роковой день 25-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, надругался над женщиной, а затем задушил её и бросил в снегу.
Против него возбуждено уголовное дело.
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Выяснилось, что в тот роковой день 25-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, надругался над женщиной, а затем задушил её и бросил в снегу.
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Евгения Парфентьева