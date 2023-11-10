В Москве задержан бывший глава СК Хорошёвского района Юсупов за крупную взятку

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В Москве задержали бывшего руководителя отдела Следственного комитета по Хорошёвскому району Рустама Юсупова, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной информации, внимание следователей к Юсупову привлёк скандал с IT-компанией Merlion.
Напомним, в январе 2023 года Следственный комитет начал расследование скандального дела о попытке посадить обвинить в подготовке убийства владельцев крупной компании Merlion и осуществить рейдерский захват их бизнеса. Предполагается, что исполнители схемы должны были получить взятку в размере 15 миллиардов рублей.
Помимо Юсупова, силовики также задержали бывшего руководителя следственного управления по СЗАО Сергея Ромодановского и его заместителя - бывшего следователя Андрея Жерютина.
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Напомним, в январе 2023 года Следственный комитет начал расследование скандального дела о попытке посадить обвинить в подготовке убийства владельцев крупной компании Merlion и осуществить рейдерский захват их бизнеса. Предполагается, что исполнители схемы должны были получить взятку в размере 15 миллиардов рублей.
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Евгения Парфентьева