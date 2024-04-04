В словах лидера «Порнофильмов» нашли признаки дискредитации ВС РФ

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Специалисты московского управления МВД обнаружили в высказываниях лидера музыкальной группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* признаки дискредитации ВС РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, который запросил проверку музыканта.
Итоги проверки были направлены в Тверскую межрайонную прокуратуру, которая примет окончательное решение с учётом законодательства РФ.
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Анастасия Чинкова