Создателя Mr. Freeman обвинили в дискредитации ВС РФ

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Создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна обвинили в дискредитации ВС РФ. Об этом РИА Новости рассказали в Хорошёвском суде Москвы, где зарегистрировали соответствующий протокол.
Отмечается, что в отношении Мунтяна зарегистрирован протокол, однако дата рассмотрения дела ещё не назначена.
Мужчине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии.
Mr. Freeman – один из первых веб-сериалов в России, который выходил на YouTube и ряде других площадок с 2009 года. Проект имел огромный успех. В настоящее время YouTube-канал Мунтяна продолжает пополняться новыми мультфильмами, но крайне редко и не с регулярной частотой.
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Анастасия Чинкова