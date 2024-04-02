​В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем

Фото: istockphoto/Adrian Wojcik
В Сочи провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города Сочи.
По информации пресс-службы, эти объекты не относятся к жилым помещениям. Согласно заявлению, на территории гаражного кооператива на улице Дагомысская, 11, усилился оползневый процесс.
В настоящее время на месте происшествия проведена полная эвакуация для обеспечения безопасности граждан. По данным мэрии, сейчас на объекте нет людей.
Также отмечается, что территория остается под охраной, чтобы предотвратить проникновение сторонних лиц.
Читайте также:
В Сочи оползень сошёл на дорогу и парализовал движение в районе «Роза Хутор»
В Грузии оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме
Мэр Тбилиси Каладзе сообщил, что оползень уничтожил курорт Шови
По информации пресс-службы, эти объекты не относятся к жилым помещениям. Согласно заявлению, на территории гаражного кооператива на улице Дагомысская, 11, усилился оползневый процесс.
Также отмечается, что территория остается под охраной, чтобы предотвратить проникновение сторонних лиц.
Читайте также:
В Сочи оползень сошёл на дорогу и парализовал движение в районе «Роза Хутор»
В Грузии оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме
Мэр Тбилиси Каладзе сообщил, что оползень уничтожил курорт Шови
Артем Кузьмин