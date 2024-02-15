В США обнаружили затонувший 84 года назад корабль

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В американском штате Мичиган обнаружили затонувшее 84 года назад судно Arlington, об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер.
«Корабль времен Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее через почти 84 года после того, как он исчез во время сильного шторма. Корабль был найден к северу от полуострова Кивино в Мичигане, погребенный на глубине 650 футов», — рассказал автор статьи.
В материале DM также отметили, что потопление Arlington до сих пор остаётся загадкой для исследователей. Судно столкнулось с другим кораблём и начало идти ко дну. Все члены экипажа успели выбраться с терпящего бедствие Arlington, но его капитан Фредерик Берк утонул вместе с кораблём.
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Евгения Парфентьева