В США подросток застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество

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Подросток из США застрелил сестру из-за спора о рождественских подарках, об этом сообщил шериф Пайнеллас Боб Гуалтиери на пресс-конференции.
Как рассказал Гуалтиери, трагедия произошла в американском штате Флорида.
В канун Рождества дети поссорились из-за количества подарков, обнаруженных под ёлкой. Один из братьев выхватил пистолет и стал угрожать второму выстрелом в голову. Затем он выбежал на улицу и выстрелил в сестру, которая гуляла по двору с коляской. Вслед за ним из дома выбежал другой брат, который застрелил убийцу сестры.
Гуалтиери заявил, что после случившегося полиция задержала двоих темнокожих подростков 14 и 15 лет.
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В канун Рождества дети поссорились из-за количества подарков, обнаруженных под ёлкой. Один из братьев выхватил пистолет и стал угрожать второму выстрелом в голову. Затем он выбежал на улицу и выстрелил в сестру, которая гуляла по двору с коляской. Вслед за ним из дома выбежал другой брат, который застрелил убийцу сестры.
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Евгения Парфентьева