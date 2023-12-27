«Потерял адекватность»: На Урале инвалид зарезал отца, а мать отправил в реанимацию

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В Свердловской области сын-инвалид с ножом напал на своих пожилых родителей. Отец умер от полученных ранений, за жизнь матери сейчас борются медики.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошел в Верхней Пышме. 37-летний Булат А. проживал вместе с 65-летним отцом и 64-летенй матерью в квартире на улице Уральских Рабочих. Семья жила на свои пенсии: сын не работал, он инвалид второй группы.
Примерно в 16:00 26 декабря родители начали ругаться с сыном из-за какой-то бытовой мелочи, после чего мужчина потерял адекватность. Он хватил нож и напал на родителей. Они успели выбежать в подъезд, заперев сына в квартире. Соседи помогли вызвать скорую помощь.
Булат задержан, на допросах он не говорит ни слова. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Мужчине грозит более 15 лет колонии.
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