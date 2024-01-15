В США при падении воздушного шара погибли четыре человека

https://radio1.ru/news/proisshestviya/vozdushnyy-shar-s-zakreplennoy-na-nem-elektronikoy-upal-v-leningradskoy-oblasti/
В Элой, штат Аризона, воздушный шар потерпел крушение. В результате четыре человека погибли, а один находится в тяжелом состоянии, сообщила полиция города.
«Сегодня утром воздушный шар упал в пустынной местности нашего города в Элой, что привело к гибели четырех человек, а один находится в критическом состоянии», - говорится в официальном заявлении полиции в соцсети Facebook*.Полиция отметила, что причина падения воздушного шара на данный момент неизвестна. Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США прибыли на место происшествия и начали расследование этой трагедии.
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Артем Кузьмин