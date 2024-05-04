В Ставрополье арестовал молодых людей, которые сожгли Библию в канун Пасхи

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Трое молодых мужчин в Ставропольском крае были арестованы по делу о сожжении Библии, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
«По запросу следователя Следственного комитета России суд принял решение о заключении под стражу трех парней», — отметил представитель ведомства.Уточняется, что двум обвиняемым было предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, наносящие оскорбление религиозным чувствам), а также по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Обвинение третьему лицу будет предъявлено в ближайшее время.
По данным следствия, трое молодых мужчин в Новоалександровске подожгли Библию, сняли процесс на видео и опубликовали его в мессенджере, что стало причиной публичного оскорбления религиозных чувств верующих.
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