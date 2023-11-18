В Ставропольском крае семья погибла от отравления газом

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Семья (двое взрослых и ребёнок) отравилась угарным газом в посёлке Левокумка в Ставропольском крае.
«В результате отравления угарным газом погибли три человека», - сообщает источник РЕН ТВ.Обстоятельства трагедии устанавливают.
В какой-то момент, ребенок запутался в шнурке и задохнулся. Женщина вызвала скорую помощь, но приехавшие медики уже констатировали смерть.
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