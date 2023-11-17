Суд вынес приговор жителю Татарстана, который убил дочь за интимный разговор

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Мужчину из Ютазинского района Республики Татарстан суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима.
Мужчина убил 17-летнюю дочь во время ссоры, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
27 апреля подсудимый услышал, что его 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного характера. Отец был в бешенстве и столкнул дочь с лестницы. Она ударилась головой и потеряла сознание.
Отец подумал, что дочь скончалась, и утопил её в реке Ик. Но в тот момент она ещё была жива и погибла как раз от утопления.
Труп девушки спустя 2 дня обнаружили в реке, чуть позже задержали и её отца.
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27 апреля подсудимый услышал, что его 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного характера. Отец был в бешенстве и столкнул дочь с лестницы. Она ударилась головой и потеряла сознание.
Труп девушки спустя 2 дня обнаружили в реке, чуть позже задержали и её отца.
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Мария Фирсова