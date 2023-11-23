В Сургуте таксист-мигрант вышвырнул пассажирку из машины из-за замечания

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
В Сургуте таксист, уроженец одной из среднеазиатских республик, привёз двух женщин по неправильному адресу, за что получил от них замечание. Когда он всё-таки доставил пассажирок туда, куда им требовалось, одну из них он выволок из салона машины за капюшон и бросил в снег.
Вторая пассажирка сумела снять все происходящее на телефон. На кадрах видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал ZHEST, можно увидеть, как женщина пытается удержаться за ручку дверцы, но разъяренный водитель такси пинает её, пытается захлопнуть дверцу с риском переломать конечности пассажирке и в конце концов выбрасывает её в сугроб.
Таксист-мигрант также наговорил женщинам множество «ласковых» слов, единственным цензурным среди которых было «алкашня», хотя женщины утверждают, что не употребляли спиртное. Видеозапись уже передана в Следственный комитет, там разбираются в происшедшем.
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«И это таксист!» — потрясённо комментирует снимающая эту дикую сцену попутчица.
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Александр Бойцов