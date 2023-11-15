«Перепутал педали»: В Петербурге таксист протащил по асфальту беременную пассажирку

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В Санкт-Петербурге беременная женщина оказалась в больнице после поездки на такси. Об инциденте сообщает «Фонтанка».
По данным издания, 36-летнюю жительницу Красносельского района на пятом месяце беременности с синяками и ссадинами доставили в Мариинскую больницу вечером 14 ноября. Девушка должна была отправиться на такси с улицы Восстания, 1, но водитель автомобиля не убедился, что она села в салон и нажал педаль газа.
«Видимо, водитель убрал ногу с тормоза, машина покатилась, и он перепутал и дал газу. Я упала. Полтела под машиной, он меня еще, наверное, метр протащил в таком положении», — рассказала пострадавшая.
Сотрудники полиции проводят проверку по происшествия с такси.
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