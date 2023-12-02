В Свердловской области из-за массовой аварии перекрыт Тюменский тракт

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В ночь на субботу, 2 декабря, на 153-м километре трассы Тюмень - Екатеринбург («Тюменский тракт») произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб.
Сейчас на трассе работают сотрудники Свердловской областной ГИБДД, выясняя подробности происшедшего. Движение, которое перекрывалось до устранения последствий аварии, в настоящее время открыто в обе стороны.
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Александр Бойцов