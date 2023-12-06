В Москве погибла 16-летняя девочка

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Труп 16-летней девочки обнаружили во вторник вечером рядом с одним из домов на востоке столицы.
По данным «МК», труп подростка обнаружили в 21.15 на Преображенской улице. Подробности случившегося устанавливают.
Ранее в ребцентре для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней девочки.
В воскресенье, 3 декабря, вечером в центре реабилитации для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней школьницы.
«МК» пишет, что девушка очень не хотела там лечиться. Госпитализация была для неё стрессом. Также известно, что девушке поставили тяжелый диагноз. Родители не справлялись самостоятельно.
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Ранее в ребцентре для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней девочки.
«МК» пишет, что девушка очень не хотела там лечиться. Госпитализация была для неё стрессом. Также известно, что девушке поставили тяжелый диагноз. Родители не справлялись самостоятельно.
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Мария Фирсова