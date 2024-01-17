В свердловской области закрыли два кафе после вспышки гепатита у клиентов

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Суд в Краснотуринске Свердловской области принял решение приостановить работу двух закусочных после вспышки гепатита А у посетителей.
Об этом 17 января сообщило региональное управление Роспотребнадзора, пишут «Известия».
По каждому случаю заболевания специалисты проводят эпидемиологическую проверку. В данный момент под наблюдением медиков организовали вакцинацию контактных лиц, привили 119 человек.
Также сотрудники ведомства вместе с волонтерами проводят обход домов и учреждений рядом с закусочными, чтобы выявить заразившихся, которые не стали обращаться за помощью. Таким образом нашли одного из 12 заболевших.
После выявлении связи вспышки гепатита А с кафе «Гиро» туда направили специалистов для проверки, во время которой обнаружили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
В кафе не было водоснабжения, у продукции не было товарно-сопроводительных документов. Сотрудники кафе не проходили медобследование и готовили для клиентов в личной одежде. Также владелец кафе не сообщал Роспотребнадзору о начале предпринимательской деятельности.
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«Суд приостановил работу двух закусочных «Гиро» на 90 суток. На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлены 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных», —сказано в сообщении пресс-службы.
Также сотрудники ведомства вместе с волонтерами проводят обход домов и учреждений рядом с закусочными, чтобы выявить заразившихся, которые не стали обращаться за помощью. Таким образом нашли одного из 12 заболевших.
После выявлении связи вспышки гепатита А с кафе «Гиро» туда направили специалистов для проверки, во время которой обнаружили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
В кафе не было водоснабжения, у продукции не было товарно-сопроводительных документов. Сотрудники кафе не проходили медобследование и готовили для клиентов в личной одежде. Также владелец кафе не сообщал Роспотребнадзору о начале предпринимательской деятельности.
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Мария Фирсова