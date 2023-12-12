В РФ граждан с вирусными гепатитами внесут в специальный регистр

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В России планируют создать регистр, чтобы вести учёт пациентов с вирусными гепатитами.
Данное постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщается, что в РФ продолжают работать над развитием системы оказания помощи пациентам с вирусными гепатитами, а также улучшением механизмов оплаты лечения по ОМС.
В планах на 2024 год стоит формирование специального регистра, где будут учитываться такие пациенты. При этом он позволит быстро оценивать объем необходимых лекарств и финансирования.
В него будут включены сведения о первичном выявлении диагноза, предоставленном медикаментозном лечении и наблюдении в диспансере.
Данный регистр позволит систематизировать информацию о больных и соблюсти преемственность оказания медицинской помощи.
Регистр будет частью единой государственной информационной системы. Её оператором выступает Минздрав.
Создание единого регистра предусмотрели в плане мероприятий по борьбе с вирусным гепатитом С, утверждённым в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина.
По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Владимира Чуланова, в стране, по официальной статистике, около 700 000 пациентов с гепатитом C.
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В планах на 2024 год стоит формирование специального регистра, где будут учитываться такие пациенты. При этом он позволит быстро оценивать объем необходимых лекарств и финансирования.
Данный регистр позволит систематизировать информацию о больных и соблюсти преемственность оказания медицинской помощи.
Регистр будет частью единой государственной информационной системы. Её оператором выступает Минздрав.
Создание единого регистра предусмотрели в плане мероприятий по борьбе с вирусным гепатитом С, утверждённым в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина.
По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Владимира Чуланова, в стране, по официальной статистике, около 700 000 пациентов с гепатитом C.
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Мария Фирсова