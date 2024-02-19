В Таиланде задержали рэпера Matrang, который ранее уехал из России

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Российского рэпера Matrang (творческий псевдоним исполнителя Алана Хадзарагова) задержали полицейские Таиланда на острове Пхукет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам самого Хадзарагова, его задержали в кафе и отвезли в отделение для проверки документов. Он опасается, что его депортируют в Москву, и утверждает, что его оклеветал один из его подписчиков в соцсетях, для которого он собирал пожертвования на местную карту.
При этом буквально накануне исполнитель знаменитого хита «Медуза» заявил, что завязывает с творчеством и 29 февраля возвращается в Россию.
В начале месяца Matrang покинул пределы РФ, продав при этом всю недвижимость и автомобили. Причиной (опять же с его слов) стал конфликт во Владикавказе. Якобы год назад двое знакомых позвали певца в ресторан, а в итоге — увезли в лес, там избили, сняли на видео и разослали друзьям в Осетии.
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При этом буквально накануне исполнитель знаменитого хита «Медуза» заявил, что завязывает с творчеством и 29 февраля возвращается в Россию.
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Артем Путинцев