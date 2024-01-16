Mash: Рэпер Vacío будет служить в оркестровом подразделении

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Прошедший медкомиссию рэпер Vacío будет служить в оркестровом подразделении, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Николай Васильев (настоящее имя рэпера) освободился из-под ареста и отправился проходить медкомиссию в военный комиссариат. Ранее в Екатеринбурге рэпера признали непригодным из-за псориаза, однако, в Москве ему предложили нести службу в оркестровых войсках.
Напомним, рэпера арестовали после «голой вечеринки», на которую артист пришёл в одном носке на причинном месте. После этого на Vacío возбудили административное дело о мелком хулиганстве.
16 января адвокат рэпера заявил, что Васильев считает службу в российской армии почётной, а также любит и поддерживает свою страну.
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Напомним, рэпера арестовали после «голой вечеринки», на которую артист пришёл в одном носке на причинном месте. После этого на Vacío возбудили административное дело о мелком хулиганстве.
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Евгения Парфентьева