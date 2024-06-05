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В Таллине один человек пострадал в результате происшедшего взрыва

05 июня 2024, 15:22
Фото: istockphoto/scanrail

Фото: istockphoto/scanrail

В столице Эстонии Таллине в районе порта произошёл сильный взрыв. В результате ранения получил один человек.


По сообщению эстонского издания Postimees, инцидент произошёл в 12:36 на улице Ныльва в районе Пыхья-Таллин. Взрыв произошёл после того, как загорелась цистерна с авиационным топливом. В результате происшествия ранения получил работник порта. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники экстренных служб и пожарные. Контейнер, в котором хранилось авиационное топливо, продолжает гореть. Жителей окрестных домов попросили не выходить на улицу и не открывать окна квартир в целях безопасности. О причинах взрыва пока не сообщается.

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#топливо
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#происшествия
#сотрудники
#эстония
В Подмосковье сгорел пассажирский автобус
05 июня 2024, 15:23

Фото: Екатерина Дятловская

Пассажирский автобус №35 сгорел в деревне Носово городского округа Химки, пострадавших нет, передаёт корреспондент Екатерина Дятловская.
«Водитель Умар рассказал, что во время инцидента находился в автобусе один, пассажиров не было. Когда начался пожар, он действовал по инструкции — использовал штатный огнетушитель, однако справиться с огнём не сумел», — говорится в сообщении.
В результате пожара автобус полностью выгорел, повреждения получила также остановка общественного транспорта «Сады», рядом с которой стоял автобус. В настоящее время на месте работают дорожные службы, они ликвидируют последствия возгорания. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Ухты в результате взрыва и пожара погибли два человека.

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#химки
#автобус
#пожар
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В Петербурге двое в масках напали на супругу экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова
05 июня 2024, 14:14

Фото: iStock/sqback

В Петербурге двое неизвестных в масках напали с ножом на супругу экс-директора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС) Владимира Шамахова. Об этом пишет «Фонтанка».
Отмечается, что инцидент произошел на даче семейной пары в Комарово. У женщины диагностировали проникающие ранения.

В настоящее время она находится в медучреждении. Правоохранительные органы разыскивают преступников. Иные подробности произошедшего не уточняются.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гафора Гафорзоды и Илеса Бобиева. Они обвиняются в убийстве двух человек и покушении на убийство трех человек во время массовой драки.

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Чужое изнасилование, связь с Шакро и бунт из-за Путина: «король воров» Шишкан ждёт приговор
Суд в Москве 10 июня огласит приговор «королю воров» Шишкану
05 июня 2024, 13:58

Фото: iStock/Alexander Sikov

10 июня Московский городской суд огласит приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишканову), который более известен как Шишкан.
Подробнее о жизни и преступлениях криминального авторитета расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность Шишкана


Олег родился 19 июля 1964 года в подмосковном селе Раменское. При рождении ему была дана фамилия Шишканов, позже он поменял её на Медведева. Будущий криминальный авторитет рос в обычной рабочей семье. У него есть сестра, которой в возрасте 27 лет поставили диагноз шизофрения.

Шишкан рос тихо и спокойно, особыми успехами не отличался, занимался футболом при клубе «Динамо» (Москва). Однако, уже в юном возрасте Медведев начал вращаться в криминальных кругах, его наставником был известный мафиози Станислав Цхвитария (Хурцилава).

Тюремный срок Шишкана


Первый и единственный тюремный срок криминальный авторитет получил в возрасте 18 лет. В 1981 году в Раменском изнасиловали и убили молодую женщину, а её останки сожгли. По подозрению в совершении преступления задержали Шишкана и ещё несколько рецидивистов. Неопытный молодой человек на суде заявил, что совершил это преступление в одиночку. Как выяснилось позже, он не имел к нему никакого отношения. Суд приговорил юного «преступника» к 10 годам лишения свободы.

Шишканов был направлен в исправительно-трудовую колонию №1 в поселок Явас в Мордовии. Те, за кого он сел, побеспокоились о его пребывании, он был под покровительством. Дисциплинарных наказаний не имел, так как был покладист и спокоен. В колонии новоиспеченного преступника проверили на прочность и убедились в «честности». Олег был назначен смотрящим. Там же он познакомился со своим земляком по кличке Жигун. В тюрьмах Шишкан прошел хорошую «воровскую школу».

Знакомство Шишкана с Шакро


После исправительной колонии Шишкана отправили во Владимирский централ. Там он познакомился с будущим главой организованной преступности в России Захарием Калашовым, ставшим известным под кличкой Шакро Молодой.

Тюрьма стала для Шишкана вторым домом. Несмотря на статью об изнасиловании, он заработал авторитет в криминальном мире и в 1991 году вышел на свободу с большим количеством связей.

На воле Шишкан запустил новую формацию воров


Шишканов вышел на свободу поздней осенью 1991 года и был тепло принят в воровских кругах. В заключении он успел доказать свою преданность и несгибаемость характера. Вскоре Шишкана короновали два авторитета преступного мира Махарбек Каргаев (Руслан) и Валерий Длугач (Глобус) и дали кличку Шишкан Раменский. Коронация прошла в Москве в гостинице «Измайловская» с согласия самого Япончика.

Япончика подкупило славянское происхождение нового лидера, а также его спокойствие, дипломатичность и расчетливость. Любые споры Шишканов решал мирным путем.

Олег стал началом новой формации воров, он понимал, что прежние методы уже не действуют, и нужно что-то менять. На дворе были лихие 90-е.

Как Шишкан стал «королём воров»


В ведение Шишкана отдали Раменскую ОПГ, а также группу люберецких бандитов. Новоиспечённому криминальному авторитету удалось успешно объединить их, умело распределив функции группировок.

«Работу» воровского мира удалось наладить наилучшим способом. Эффективная деятельность приносила хорошие результаты в общак.

Покушения на Шишкана


Не всем пришлись по вкусу слава и почести, которыми обзавёлся Шишкан. На него дважды совершали покушения: подкладывали бомбу под автомобиль, а также поджигали дом.

В 1997 году Шишкан сменил фамилию на Михайлов в целях конспирации.

Шишканом вновь заинтересовались правоохранительные органы в связи с исчезновением раменского депутата и директора племзавода. Он был главным подозреваемым, так как накануне их отношения сильно испортились.

Шишкана объявили в федеральный розыск. Он в это время сменил паспорт и просто исчез. Его причастность к громкому делу доказать не удалось.

Шишкан стал главным вором в России


До Шишкана главным криминальным авторитетом в России был Шакро Молодой. Однако, в 2018 году, после того, как он получил тюремный срок, место нового «воровского короля» занял Шишкан.

Арест Шишкана


Медведев не успел насладиться королевскими лаврами. Летом 2019 года его арестовывали, обвинив по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». За это ему светило лишение свободы от 8 до 15 лет. Сам арестант считал это своим последним «билетом в один конец».

В январе 2023 года по требованию Генпрокуратуры Верховный суд изменил подсудность дела. Материалы были переданы во 2-й Западный окружной военный суд. Однако в новогодние праздники у арестанта «Матросской тишины» возникли конфликтные ситуации с администрацией колонии. Шишкан пожаловался, что ему не дали возможность послушать новогоднее обращение Президента, а также в его камере отключили электричество. В результате этого испортились все продукты у заключенного. Олег Николаевич в протест объявил голодовку.

10 июня 2024 года Московский городской суд вынесет приговор бывшему «воровскому королю».

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#воры
#преступление
#криминал
#суд
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Суд отложил слушание дела российских военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР
Суд отложил до 9 июля слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР
05 июня 2024, 13:38

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 9 июля слушание по уголовному делу в отношении двух российских военных, которых обвиняют в похищении и убийстве Валентины Давроновой на территории ЛНР. Об этом пишет РИА Новости.
«Слушание по уголовному делу в отношении Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина отложено на 10.00 мск 9 июля», — сказали журналисту в суде.

По данным агентства, подсудимых не доставили в суд.

Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость. Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее мать убитой 23-летней жительницы ЛНР Валентины Давроновой рассказала, что останки дочери помог найти сообщник военных по кличке Бугор, которого повесили в камере сразу после ареста.

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#уголовное дело
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#лнр
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Отец девочки, которой домогался педофил из Химок, разнёс топором его магазин
05 июня 2024, 13:30

Фото: iStock/A_N

Родители девочки, которой домогался 50-летний владелец табачного магазина в Химках, разнесли топором его торговую точку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее в этот день стало известно, что предполагаемый педофил из Химок задержан полицией. Он заманивал 12-13–летних девочек дорогими подарками и вкусной едой, а взамен требовал интимные услуги. Своих жертв он чаще всего искал в интернете.

Отмечается, что два дня назад отец одной из школьниц, которая пожаловалась на приставания мужчины, разбил топором окна его табачного магазина. Изначально мужчина шёл на разборки с самим педофилом, но его в магазине не оказалось.

Девочка призналась, что покупала вейпы в его магазине. После этого он начал настойчиво зазывать ей в гости.

Местные жители рассказывают, что Назим постоянно продавал электронные и простые сигареты несовершеннолетним. А его магазин находится как раз рядом со школой.

Также, по словам очевидцев, в магазин периодически приходили люди в неадекватном состоянии. Предположительно, они находились под наркотическими веществами.

Родственники мужчины отрицают все обвинения.

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#педофилия
#химки
#подмосковье
#родители
#магазин
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В Ростове идет поиск сбежавшего из СК дагестанского контрактника
05 июня 2024, 13:26

Фото: iStock/blinow61

В Ростове-на-Дону ведется поиск 29-летнего военного из Дагестана, который сбежал из следственного отдела. Об этом сообщает 161.RU.
Вечером во вторник, 4 июня, военнослужащего доставили в здание Ростовского гарнизона для дачи показаний о совершенном им правонарушении, но в скором времени он сбежал оттуда. Отмечается, что мужчина заключил контракт на службу в армии.

В момент побега на нем были камуфлированные штаны, черная майка, черно-белые кроссовки и зеленая кепка. Ориентировки на сбежавшего дагестанского военного разосланы по отделам полиции города.

Ранее сообщалось, что в Подольске полиция задержала военного, который сбежал из госпиталя после того, как прошел лечение после ранения, полученного в зоне СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#полиция
#мужчина
#контракт
#сво
#военные
#ростов
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Принуждавшие детей к поджогам на ж/д диверсанты получили до 22 лет колонии
05 июня 2024, 13:18

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор в отношении кураторов, которые шантажом принуждали несовершеннолетних к совершению диверсий на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что такое уголовное дело было рассмотрено в России впервые.

Согласно данным суда, мужчины шантажировали школьников и принуждали из совершать поджоги релейных шкафов на разных участках Киевского направления Московской железной дороги.

Суд вынес приговор, согласно которому Кирилл Горьков и Евгений Заичкин получили 22 года 3 месяца и 17 лет тюрьмы соответственно. Сначала они будут отбывать наказание в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

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#суд
#диверсанты
#железная дорога
#поджог
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МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ трансгендера Сару Эштон-Чирилло*
05 июня 2024, 12:50

Фото: iStock/Dzurag

МВД России объявило в розыск экс-спикера ВСУ трансгендерную женщину Сару Эштон-Чирилло*. Об этом сообщается в базе розыска ведомства.
Отмечается, что американку разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Однако не уточняется, по какой именно.

Напомним, что в конце сентября прошлого года Сару Эштон-Чирилло* отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны ВСУ. Однако после этого она опубликовала в своих соцсетях пост о том, что продолжает занимать эту должность.

Также в октябре 2023 года она опубликовала видео, в котором заявила, что российские журналисты будут расплачиваться за свои преступления. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

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#розыск
#мвд
#всу
#уголовное дело
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Хинштейн: замглавы Безенчукского района под Самарой Малежика задержали за взятку
05 июня 2024, 12:45

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

По подозрению во взяточничестве задержан первый замглавы Безенчукского района Самарской области Владимир Малежик. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарского избирательного округа Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Общая сумма поборов составила почти 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что против Малежика возбудили уголовное дело. Он уже признался в содеянном. К слову, в начале мая сообщалось о задержании по подозрению во взяточничестве замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрея Кислицына.

По версии следствия, Кислицыну передал крупную сумму его бывший однокурсник экс-депутат законодательного собрания Павел Мякишев. Он якобы действовал в интересах компании, занимающейся поставками светильников в муниципалитеты.

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