В Таллине один человек пострадал в результате происшедшего взрыва

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В столице Эстонии Таллине в районе порта произошёл сильный взрыв. В результате ранения получил один человек.
По сообщению эстонского издания Postimees, инцидент произошёл в 12:36 на улице Ныльва в районе Пыхья-Таллин. Взрыв произошёл после того, как загорелась цистерна с авиационным топливом. В результате происшествия ранения получил работник порта. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники экстренных служб и пожарные. Контейнер, в котором хранилось авиационное топливо, продолжает гореть. Жителей окрестных домов попросили не выходить на улицу и не открывать окна квартир в целях безопасности. О причинах взрыва пока не сообщается.
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Александр Бойцов