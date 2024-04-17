Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Великобритании

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Взрыв произошел на заводе боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph.
Отмечается, что экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире. Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода. Информации о пострадавших пока нет. Компания начала расследование.
Раннее власти Великобритании сообщили, что планируют передать Украине списанные автомобили, предназначенные для утилизации.
Транспортные средства будут направляться в Киев силами благотворительной организации «Британо-украинская помощь». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Транспортные средства будут направляться в Киев силами благотворительной организации «Британо-украинская помощь». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева