Полиция Израиля сообщила о попытке нападения на кортеж Нетаньяху

Фото: iStock/ronstik
В Тель-Авиве был задержан мужчина, подозреваемый в попытке нападения на кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе израильской полиции.
Отмечается, что попытка нападения была совершена в центре города. Согласно информации источника, мужчина мешал движению транспорта, а также кричал и активно жестикулировал.
Задержанному 58 лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов его допрашивают.
Иные подробности о личности мужчины не разглашаются.
Ранее сообщалось, что израильский министр иностранных дел Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения Анкары о приостановке торговли с Тель-Авивом.
Читайте также:
Турция прекратила всю торговлю с Израилем
Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли
«Врачи без границ» заявили о тысячах «тихих убийств» в секторе Газа
Задержанному 58 лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов его допрашивают.
Иные подробности о личности мужчины не разглашаются.
Ранее сообщалось, что израильский министр иностранных дел Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения Анкары о приостановке торговли с Тель-Авивом.
Читайте также:
Турция прекратила всю торговлю с Израилем
Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли
«Врачи без границ» заявили о тысячах «тихих убийств» в секторе Газа
Екатерина Коршунова