В Туле отец зарезал годовалого сына

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В тульском поселке Молодежный найдено тело годовалого мальчика с признаками насильственной смерти, в убийстве подозревается отец ребенка. Об этом сообщает портал Myslo.ru.
Согласно сообщению, ЧП произошло в понедельник, 4 декабря. В поселке Молодежный было обнаружено тело годовалого ребенка с ножевым ранением. По предварительным данным, малыша зарезал его собственный 37-летний отец. Сейчас ведутся его поиски.
На месте преступления работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Тульской области. Также в установлении всех причин происшествия принимают участие полицейские и эксперты.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области молодая женщина избила 11-месячного сына до смерти за два дня до его дня рождения. Трагедия произошла в ночь на 20 ноября в городе Апатиты. Как уточняется, 20-летняя мать находилась в квартире с двумя сыновьями трех лет и 11 месяцев. Ночью младший ребенок проснулся и начал плакать. Мать сильно разозлилась и начала его избивать. Остановилась она только после того, как младенец замолчал.
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На месте преступления работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Тульской области. Также в установлении всех причин происшествия принимают участие полицейские и эксперты.
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Элина Позднякова