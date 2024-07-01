В Твери задержан студент, планировавший массовый расстрел в своём колледже

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov
В Твери правоохранители задержали 16-летнего студента колледжа. Он планировал устроить в своём учебном заведении массовый расстрел.
Юноша по имени Тимофей учился на первом курсе Тверского технологического колледжа, передаёт телеграм-канал SHOT. Отношения с однокурсниками у него не складывались, его считали слишком замкнутым и немного странным и часто над ним подсмеивались. Однажды после очередного конфликта Тимофей сказал обидчику, что непременно убьёт его. А после в личной переписке отправил соученику целый список тех студентов, которых также намерен «ликвидировать». Список «смертников» попался на глаза родителям, те перепугались и сообщили в полицию.
Тревога оказалась не напрасной. Правоохранители нагрянули домой к Тимофею с обыском и обнаружили, что он уже успел приобрести камуфляжную форму, противогаз и тактический шлем. В поиске браузера на компьютере силовики обнаружили запросы по теме массовых расстрелов, а также статьи о винтовках, патронах и прочему снаряжению.
Студента опросили в присутствии матери, и он сознался, что действительно хотел устроить стрельбу и убить своих однокурсников. Сейчас Тимофей проходит проверку и лечение в психоневрологическом диспансере, после этого ему выберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Терроризм».
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Тревога оказалась не напрасной. Правоохранители нагрянули домой к Тимофею с обыском и обнаружили, что он уже успел приобрести камуфляжную форму, противогаз и тактический шлем. В поиске браузера на компьютере силовики обнаружили запросы по теме массовых расстрелов, а также статьи о винтовках, патронах и прочему снаряжению.
Студента опросили в присутствии матери, и он сознался, что действительно хотел устроить стрельбу и убить своих однокурсников. Сейчас Тимофей проходит проверку и лечение в психоневрологическом диспансере, после этого ему выберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Терроризм».
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Александр Бойцов