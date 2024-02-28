В Петербурге студент устроил стрельбу возле колледжа

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18-летний студент открыл огонь из ракетницы рядом с Российским колледжем традиционной культуры в Санкт-Петербурге. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали «стрелка», сообщает издание «Фонтанка».
Полицию вызвали очевидцы, которые возмутились поступком юноши. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины поступка, ракетница изъята.
Сотрудники издания обратились за комментарием по факту стрельбы в местную администрацию. Там сообщили, что о сегодняшней ситуации им ничего не известно, однако подобный случай был несколькими днями ранее.
Прежде сообщалось о выстреле в Ленобласти. Мальчик случайно выстрелил в область живота сверстнице. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Сотрудники издания обратились за комментарием по факту стрельбы в местную администрацию. Там сообщили, что о сегодняшней ситуации им ничего не известно, однако подобный случай был несколькими днями ранее.
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Анастасия Хохлова