В Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику из-за его смеха

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В Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику, который посмеялся над ними.
Поводом стал конфликт на горке, пишет «72.ру». Подростки настигли ребёнка, который пытался укрыться в подъезде. Затем один из них спустил мальчика с лестницы. После этого ребёнок уже не смог встать самостоятельно. Ему на помощь пришёл велокурьер.
Мать пострадавшего рассказала, что всё началось с того, что сын посмеялся над подростком, который упал на горке. По словам женщины, парням не понравилась насмешка младшеклассника. Потом ребёнку начали угрожать и погнались за ним.
Врачи диагностировали у пострадавшего переломы двух позвонков. Ребёнок не может сидеть и не посещает школу. Мать мальчика обратилась в полицию.
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Мать пострадавшего рассказала, что всё началось с того, что сын посмеялся над подростком, который упал на горке. По словам женщины, парням не понравилась насмешка младшеклассника. Потом ребёнку начали угрожать и погнались за ним.
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Мария Фирсова