В Волге зафиксировали массовый мор рыбы

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В Казани в заливе Волги нашли множество рыбных туш.
«Татар Информ» сообщает, что туши, которые плавали на поверхности, сфотографировал местный житель. С его слов, мор случился в районе СНТ «Залив». По его словам, в этом районе недавно прорвало водопроводную трубу, и в залив несколько дней стекла хлорированная вода.
В отделении Средневолжского территориального управления Росрыболовства по Татарстану сообщили, что мор случился из-за искусственно вырытой протоки, куда попала хлорированная вода.
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В отделении Средневолжского территориального управления Росрыболовства по Татарстану сообщили, что мор случился из-за искусственно вырытой протоки, куда попала хлорированная вода.
«Этот водоем был вырыт. Протоку вырыли, чтобы можно было на лодке проплыть и рыбу в ловушку заманить. А хлорированную воду действительно сбросили, рыба оказалась в западне», —сообщили в ведомстве.В июле власти Члянского поселения в Хабаровском крае зафиксировали массовую гибель речной рыбы. Об этом сообщает администрация Николаевского муниципального района. Осмотр озерного побережья подтвердил факт массовой гибели рыбы. Уточняется, что причины инцидента помогут определить пробы воды в месте впадения реки в озеро и в самом озере Чля.
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Мария Фирсова