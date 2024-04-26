В Волгоградской области задержали членов нацистской группировки, готовивших теракт

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Федеральная служба безопасности задержала двух членов неонацистской группировки в Волгоградской области, которые готовились к осуществлению теракта, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.
По данным ФСБ, в ходе допроса задержанные признались, что разделяли идеи расового и религиозного превосходства и поддерживали связь с лидерами NS/WP на территории Украины. Они получили подробные инструкции об изготовлении самодельных взрывных устройств, синтезировали взрывчатые вещества и выбрали объекты для терактов в городе Волжский.
Кроме того, они совершили несколько акций против автомобилей с символикой, поддерживающей специальную военную операцию, а также принадлежавших выходцам из регионов Северного Кавказа и Центральной Азии с марта по ноябрь 2023 года.
Следственное управление СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ (участие в деятельности террористической организации). В ходе обысков изъято огнестрельное оружие, взрывное устройство, пиротехническая смесь, средства связи и коммуникации. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
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Кроме того, они совершили несколько акций против автомобилей с символикой, поддерживающей специальную военную операцию, а также принадлежавших выходцам из регионов Северного Кавказа и Центральной Азии с марта по ноябрь 2023 года.
Следственное управление СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ (участие в деятельности террористической организации). В ходе обысков изъято огнестрельное оружие, взрывное устройство, пиротехническая смесь, средства связи и коммуникации. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
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Артем Кузьмин