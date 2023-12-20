На подростков в Киеве завели дело за распространение нацистской символики

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В Киеве устанавливают личности подростков, устроивших фотосессию с нацистской символикой, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
Ранее в Киеве группа подростков устроила фотосессию с нацистскими флагами и ростовой куклой пса по кличке Патрон, талисмана украинских саперов. Мотивы людей, устроивших подобную акцию в украинской столице, остаются неизвестными.
Отмечается, что правоохранители устанавливают личности молодых людей, принимавших участие в нацистской акции.
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«При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту распространения нацистской символики – часть 1 статьи 436-1 УК Украины», - прокомментировали ситуацию представители киевского надзорного ведомства.
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Евгения Парфентьева