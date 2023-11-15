В Воронеже 50 мужчин получили повестки в военкомат во время банкета в ресторане

В Воронеже во время празднования дня рождения в ресторане «Форт» примерно 50 мужчин получили повестки в военкомат. Об этом сообщает «Вести Воронеж», ссылаясь на собственный источник.
Согласно сообщению, все случилось 14 ноября в ресторане азербайджанской кухне. Повести получили порядка 50 человек. По предварительным данным, речь идет о представителях азербайджанской диаспоры.
В ресторан приехали сотрудники силовых органов и начали проверять документы у празднующих день рождения мужчин. Большинству их них при этом вручили повестки в военкомат для прохождения срочной в армии России.
Официального подтверждения данной информации нет.
6 ноября также сообщалось, что певцу Ивану Минаеву (Xolidayboy) вручили повестку прямо в аэропорту Минеральных вод, куда он прилетел для проведения гастрольного тура по Ставропольскому краю.
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В ресторан приехали сотрудники силовых органов и начали проверять документы у празднующих день рождения мужчин. Большинству их них при этом вручили повестки в военкомат для прохождения срочной в армии России.
6 ноября также сообщалось, что певцу Ивану Минаеву (Xolidayboy) вручили повестку прямо в аэропорту Минеральных вод, куда он прилетел для проведения гастрольного тура по Ставропольскому краю.
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Элина Позднякова