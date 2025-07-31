В Воронежской области за сутки из окон выпали двое детей
В Воронежской области за сутки двое детей выпали из окон многоэтажек. Об этом сообщает телеграм-канал «Большой воронежский».
Все произошло в минувший вторник, 29 июля. Москитная сетка не выдержала веса шестилетнего ребенка, и он сорвался вниз из окна шестого этажа. Вечером того же дня стало известно о еще одном случае: годовалая девочка выпала из окна пятого этажа. Она находилась на балконе квартиры на улице Переверткина.
Обоих экстренно доставили в больницу. Состояние малышей остается неизвестным, им оказывают медицинскую помощь. На данный момент по фактам произошедшего проводится доследственная проверка.
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