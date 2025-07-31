Мигрант избил россиянина и устроил стрельбу на автобусной остановке

31 июля 2025, 14:06

В Башкирии мигрант пойдет под суд за избиение россиянина и стрельбу

Фото: iStock/Dzurag

В Башкирии перед судом предстанет 35-летний мигрант, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета.