Мигрант избил россиянина и устроил стрельбу на автобусной остановке
В Башкирии перед судом предстанет 35-летний мигрант, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета.
Отмечается, что у иностранца был конфликт с россиянином. 30 июля он встретился с ним на улице Шоссейная в городе Камертау. Он направил на соперника охолощенный пистолет и пригрозил расправой. После этого он ударил его по голове и выстрелил. Затем снова направил на свою жертву пистолет и сымитировал выстрел.
Полицейские задержали мужчину, который ранее был судим за незаконное проникновение в жилище, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество.
Читайте также: