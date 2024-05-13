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В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление курсантов

В Воронежском институте МВД отравились 40 курсантов
13 мая 2024, 12:21
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Курсанты воронежского института МВД обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Семеро из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно , сообщает Baza.


Уточняется, что студентам стало плохо с 9 на 10 мая. Обозреватели канала отмечают, у всех воспитанников учебного заведения были признаки острой кишечной инфекции.

Причины отравления выясняются. Институт ждет предписания гравврача медико-санитарной части регионального МВД. Аналогичная трагедия произошла в Астрахани. Там от отравления неизвестным веществом скончались более пяти человек, троим из которых было от 25 до 37 лет, еще 14 госпитализированы. Предположительно, речь идет о наркотиках. В региональном СК по данному факту возбуждено уголовное дело.

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В Ростовской области взорвался дом, есть пострадавшие
Губернатор Голубев сообщил, что в поселке Лиховском взрыв разрушил частный дом
13 мая 2024, 12:40

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Утром 13 мая произошел взрыв в поселке Лиховском в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что инцидент случился около 10:00. В результате взрыва был разрушен частный дом, однако обошлось без жертв.

Двое пострадавших с ожогами были госпитализированы в городскую больницу. Голубев отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи, а причины взрыва выясняются.

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В Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500
13 мая 2024, 12:16

Фото: РИА Новости

В посёлке Разумное-54 Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500, однако она не взорвалась. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, авиабомба ФАБ-500 упала 12 мая в районе дома на улице Вересковой в посёлке Разумное-54. Она не взорвалась и ушла глубоко под землю. Местные жители сразу обратились в экстренные службы. Никто в результате инцидента не пострадал.

13 мая запланировано уничтожение боеприпаса. Жителей близлежащих домов временно эвакуируют из опасной зоны.

Официально данная информация не подтверждалась.

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В Подмосковье подростка-зацепера ударило током, от удара у него сгорел пенис
13 мая 2024, 12:03

Фото: iStock/Inna Polekhina

В Подмосковье на станции «Электроугли» 15-летнего зацепера ударило током, и от удара сгорел половой орган. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, школьник забрался на крышу вагона и случайно дотронулся до токоприёмника. Его ударило током, а от удара у него сгорел половой орган.

После этого парень рухнул на рельсы, но остался жив. Очевидцы вытащили его на платформу и сразу вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в реанимации.

По данным издания, молодой человек хотел снять видео для своих соцсетей.

Ранее также сообщалось, что в Лобне подростка-зацепера убило током. Уточнялось, что два подростка зашли в последний вагон электрички и нажимали на кнопку экстренной связи ради развлечения. Они попытались скрыться от сотрудников службы безопасности и залезли на крышу электрички. Один из подростков получил удар током и скончался.

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Пропавшего в Москве бойца СВО нашли в «трудовом доме» за принудительной работой
Пропавшего бойца СВО нашли в Подмосковье, его удерживали и заставляли работать
13 мая 2024, 11:59

Фото: iStock/TheaDesign

В Подмосковье нашли участника спецоперации в одном из «трудовых домов», сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV».
Сначала его командир начал беспокоиться о судьбе военного. Он обратился к общественникам с просьбой выяснить, где находится мужчина. Позже стало известно, что он принял приглашение выпить на Ленинградском вокзале и оказался в Пушкинском районе Подмосковья.

В «трудовом доме» бойца Специального Военного Отряда (СВО) удерживали и заставляли работать. Через некоторое время солдат смог связаться с командиром и сообщить о своем местонахождении. После этого военного отпустили домой.

Ранее политолог Шпунт отметил, что на данном этапе СВО нуждается в опыте Белоусова, который, по его мнению, будет полезен Министерству Обороны.

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Неравнодушные россияне могут помочь жителям попавшего под обстрелы Белгорода
13 мая 2024, 11:16

Фото: РИА Новости

На выставке-форуме «Россия» стартовала акция в поддержку жителей Белгородской области «Белгород, наши сердца – с вами!».
Желающих просят присоединиться к акции и перечислить средства пострадавшим. Получатель средств – МОО «Святое Белогорье против детского рака». Назначение платежа – «Наши сердца с вами». Чтобы совершить платёж, нужно перейти по ссылке и отсканировать QR-код.

Ранее сообщалось, что днём в воскресенье Белгород попал под массированный обстрел снарядами РСЗО. В 10-этажный многоквартирный дом по ул. Щорса попал фрагмент ракеты «Точка-У», обрушился целый подъезд.

Фото: телеграм-канал Международной выставки-форума «Россия»

Спасатели извлекли из-под завалов подъезда тела 15 погибших, в том числе двух детей. Пострадали 20 человек, среди которых – полуторамесячный младенец и 16-летний подросток. Спасены 17 жильцов.

Вечером город подвергся повторному обстрелу. Жертвами стали три человека, в том числе 17-летняя девушка, пять пострадали. За сутки в Белгороде 10 раз объявляли сигнал ракетной опасности.

Пострадавшим жителям и лишившимся жилья семьям помогают местные власти, спасатели, медики и волонтёры.

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Машину депутата «Единой России» взорвали в зоне СВО
Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО, он не пострадал
13 мая 2024, 09:45

Фото: iStock/trikolor

Депутат Астраханской областной думы от партии «Единая Россия» Денис Харитонов сообщил, что его машина была взорвана в зоне проведения спецоперации, куда он прежде отправился добровольцем. Об этом Харитонов сообщил в своем телеграм-канале.
По словам депутата, автомобиль был взорван во время выполнения боевого задания. Ему удалось спасти документы и личные вещи боевого товарища «Шмеля», которые в этот момент находились в машине.

Харитонов отметил, что случай с подрывом автомобиля взят на контроль.

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#всу
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На овощном складе в Подмосковье нашли более 40 нелегальных мигрантов
13 мая 2024, 09:07

Фото: iStock/trikolor

Более 40 мигрантов-нелегалов обнаружили полицейские и росгвардейцы в складском помещении для хранения фруктов и овощей в посёлке Горшково Дмитровского городского округа в ходе совместного рейда, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе оперативно-профилактического мероприятия к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране и незаконное ведение трудовой деятельности были привлечены 42 человека. В частности, все 42 нарушителя работали без патента, а 36 из них не выехали за пределы России по истечении разрешённого срока пребывания в стране», — говорится в сообщении.
Все нарушители оштрафованы и будут выдворены из России. Сейчас полиция разыскивает нанимателей нелегальных мигрантов, чтобы привлечь их к ответственности.

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#дмитровский городской округ
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#полиция
#росгвардия
#криминал
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Пакеты с туловищем и головой женщины нашли на пустыре в Шушарах
13 мая 2024, 09:03

Фото: iStock/Pawel Kajak

Фрагменты женского тела, расфасованные в пакеты, нашли жители Санкт-Петербурга в Пушкинском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
В одном из обнаруженных в Шушарах пакетов находилась голова женщины, во втором – тело убитой. По предварительным данным, погибшей не более 40 лет.
В настоящее время останки отправлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.

Страшную находку обнаружил случайный прохожий. Мужчина увидел большие мусорные пакеты в поле и решил в них заглянуть. Очевидец сразу вызвал полицию.

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#уголовное убийство
#санкт-петербург
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Губернатор назвал общее число погибших в Белгороде 12 мая
Гладков: общее число погибших в Белгороде 12 мая составило 19 человек
13 мая 2024, 08:22

Фото: сайт Кремля

В результате удара ВСУ по жилому дому в Белгородской области 12 мая, погибли 19 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«19 человек – это те потери, которые мы понесли за вчерашний день среди мирных жителей», – сообщил Гладков.

Ранения получили 27 человек, среди которых полуторамесячный ребенок.

Гладков также сообщил, что 36 семей, которые лишились жилья в результате атаки ВСУ, в настоящее время находятся в пункте временного размещения в Белгороде.

Напомним, ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде 12 мая. По данным Минобороны РФ, атака была произведена из РСЗО «Ольха» и RM-70 «Вампир». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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