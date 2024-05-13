В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление курсантов

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Курсанты воронежского института МВД обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Семеро из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно , сообщает Baza.
Уточняется, что студентам стало плохо с 9 на 10 мая. Обозреватели канала отмечают, у всех воспитанников учебного заведения были признаки острой кишечной инфекции.
Причины отравления выясняются. Институт ждет предписания гравврача медико-санитарной части регионального МВД. Аналогичная трагедия произошла в Астрахани. Там от отравления неизвестным веществом скончались более пяти человек, троим из которых было от 25 до 37 лет, еще 14 госпитализированы. Предположительно, речь идет о наркотиках. В региональном СК по данному факту возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Хохлова