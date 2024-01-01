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В Японии зафиксировали цунами высотой до 1,2 метров

01 января 2024, 11:20
Фото: istockphoto / Dane Gillett

Фото: istockphoto / Dane Gillett

Цунами высотой от 50 см до 1,2 м были зафиксированы на западном побережье Японии.
Риа Новости сообщили, что Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю.

Кроме этого, в районе префектуры Исикава специалисты отметили возможность возникновения из-за большого цунами после серии сильных землетрясений.


«Цунами объявлено после серии крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. В районе префектуры Тояма и острова Вадзима в префектуре Исикава уже зафиксировано цунами от 1,2 до 0,5 метра», — отметили в японском метеорологическом агентстве.

Стоит отметить, что ранее были зафиксированы в префектурах Исикава и Ниигата в общей сложности девять землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6.

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#япония
#землетрясение
#происшествие
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Японские цунами могут дойти до Сахалина
01 января 2024, 11:45

Фото: istockphoto / Alessandro Rizzo

На острове Сахалин идет подготовка к возможному цунами: объявлена тревога из-за угрозы цунами, также в некоторых районах включена система оповещения и население эвакуируется в безопасные зоны.
ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило, что под удар могут попасть прибрежные части западного побережья.

Жителям и гостям острова, которые находятся в прибрежной части Татарского пролива, рекомендовали незамедлительно покинуть опасную зону и укрыться на возвышенностях.

«Силы и средства для ликвидации последствий цунами готовы к реагированию. Просим местных жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкоговорящей связи. <…> Угроза цунами вызвана серией мощных землетрясений, которые произошли в префектуре Исикава на западе Японии», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что покинуть безопасную зону можно будет только после отбоя тревоги цунами.

Ранее сообщалось, что в Японии произошли сильные землетрясения в некоторых районах магнитудой 7,4 и 5,7, а также ценами на побережье города Вадзима.

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В Турции зафиксированы три землетрясения

В аварии на Серовском тракте погиб Герой России Бушмелев
#мчс
#удар
#землетрясения
#остров
#россия
#япония
#наводнение
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В Турции зафиксированы три землетрясения
РИА Новости: В Турции зафиксированы три землетрясения
01 января 2024, 02:40

Фото: iStock/Petrovich9

На юго-востоке Турции в провинции Хаккари зафиксированы три землетрясения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
В 19:37 по московскому времени было зафиксировано первое землетрясение магнитудой 4,4. Новый толчок магнитудой 3,5 в Хаккари произошёл 19:52, а в 20.06 — третий магнитудой 4,5.

По информации губернаторства провинции, информация о каких-либо негативных последствиях отсутствует. Экстренные службы занимаются сканированием местности.

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В Москве на Рублёвском шоссе произошёл пожар
Mash: В Москве на Рублёвском шоссе произошёл пожар
01 января 2024, 02:11

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Москве случился пожар на Рублёвском шоссе. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, возгорание случилось на территории горнолыжного комплекса. Отмечается, что площадь возгорания составила 800 кв. м.

В настоящее время информация о пострадавших отсутствует, на месте происшествия работает МЧС.

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В аварии на Серовском тракте погиб Герой России Бушмелев

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#мчс
#герой россии
#возгорание
#происшествия
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В Таиланде погибла россиянка, шесть человек пострадали в аварии на катере
31 декабря 2023, 16:28

Фото: istockphoto/Mariia Skovpen

Одна россиянка погибла, ещё шесть россиян пострадали в результате столкновения туристического катера со скалами на Пхукете.
SHOT пишет, что авария произошла в районе острова Майтон. Туристы возвращались после экскурсии на остров Пхи-Пхи на катере. Он врезался в скалы у берега.

10 человек пострадали. Среди них шесть россиян и капитан судна, одна россиянка погибла.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что российские дипломаты выехали к раненым в больницы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ДТП скончался 44-летний Герой России Евгений Бушмелев.

ДТП случилось на 174-м км трассы Екатеринбург — Серов, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Свердловской области.

30 декабря на Серовском тракте водитель Mitsubishi Lancer, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу. Мужчина на скорости врезался в ВАЗ. Водители автомобилей погибли на месте.

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#авария
#таиланд
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В аварии на Серовском тракте погиб Герой России Бушмелев
31 декабря 2023, 16:21

Фото: istockphoto/conejota

В Свердловской области в ДТП скончался 44-летний Герой России Евгений Бушмелев.
ДТП случилось на 174-м км трассы Екатеринбург — Серов, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Свердловской области.

30 декабря на Серовском тракте водитель Mitsubishi Lancer, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу. Мужчина на скорости врезался в ВАЗ. Водители автомобилей погибли на месте.

За рулем ВАЗ был Евгений Бушмелев. Вместе с семьей он ехал в поселок Гари, чтобы встретить Новый год.

У Евгения Бушмелева остались пять дочерей. Он жил в Екатеринбурге, а в Гарях навещал маму, пишет портал E1.ru.

Евгений Бушмелев родился в 1979 году. Служил в составе 21-й отдельной бригады оперназначения. С 1999 года участвовал во второй чеченкой войне. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России.

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Во время обстрела Белгорода погибла молодая мать, а её дочери ампутировали ногу

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#дтп
#авария
#происшествие
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В Москву спецборт МЧС из Белгорода доставил 25 пострадавших
31 декабря 2023, 15:14

Фото: istockphoto/PeopleImages

Спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.
«РГ» пишет, что самолет доставил на лечение 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей.

На борту спецборта современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь прямо во время полёта.

Пострадавших доставили в сопровождении врачей отряда «Центроспас» МЧС, психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалистов Минздрава России.

В аэропорту пострадавших встречали три санитарных вертолета Московского авиационного центра и более 20 машин скорой помощи.
Затем в сопровождении автомобилей ГИБДД раненых доставят в московские медучреждения.

В результате удара ВСУ по Белгороду погибли 24 человека, 108 пострадали.

В ответ на обстрел Белгорода российские военные нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам ВСУ в Харькове.

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#всу
#белгород
#украина
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При атаке на Белгород погиб экс-глава «Белводоканала» Дмитрий Ряполов с семьёй
Mash: число пострадавших при атаке на Белгород выросло до 131, 24 из них погибли
31 декабря 2023, 14:36

Фото: iStock/Motortion

Число пострадавших при обстреле в Белгороде возросло до 131, из которых 24 погибли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в результате обстрела погиб бывший директор «Белводоканала» Дмитрий Ряполов вместе со своей семьёй. В тот момент, когда в городе начался обстрел, он находился в автомобиле вместе с женой и годовалым сыном. Украинский снаряд упал прямо в их машину, после чего она загорелась.

Также СМИ удалось выяснить, что жертвой обстрела стала врач-терапевт Ольга Федрунова, которая погибла при падении снаряда рядом с местным рынком.

Погиб студент последнего курса БелГУ Михаил Иванкив, который прогуливался со своей подругой по центру города. Молодой человек получил смертельные ранения от осколков упавшего снаряда, а за жизнь его девушки борются врачи.

Спецбортом МЧС в Москву были доставлены 25 раненых, среди которых шестеро детей.

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#пострадавшие
#обстрел
#мчс
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Ещё один ребёнок погиб из-за обстрела Белгорода, число жертв достигло 24
Гладков: число погибших от обстрела ВСУ Белгорода достигло 24 человек
31 декабря 2023, 11:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Он написал, что согласно данным на 8:30 мск, погиб ещё один ребёнок. Также в больнице не приходя в сознание скончался пострадавший, за жизнь которого боролись врачи федеральных и региональных лечебных учреждений.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 22 человека, в числе которых трое несовершеннолетних.

Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

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#вячеслав гладков
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Число погибших от обстрела Белгорода продолжает расти
Губернатор Гладков: число погибших при обстреле Белгорода достигло 22
31 декабря 2023, 10:00

Фото: iStock/maxim4e4ek

Увеличилось число погибших при обстреле ВСУ Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, жертвами террористической атаки украинских военных стали 22 мирных жителя, один из пострадавших скончался в лечебном учреждении.

Число пострадавших увеличилось до 109, из которых 25 тяжело раненых готовят к перевозке в федеральные клиники.

Гладков выразил благодарность коммунальным службам города и волонтёрам, которые работают над устранением последствий обстрела и приводят улицы Белгорода в порядок.

В субботу, 30 декабря, ВСУ произвели массированный обстрел Белгорода. Минобороны РФ сообщало, что для этого украинские военные использовали ракеты «Ольха» и РСЗО Vampire, поставленные из Чехии.

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#белгород
#погибшие
#обстрел
#всу
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