В Японии зафиксировали цунами высотой до 1,2 метров

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Цунами высотой от 50 см до 1,2 м были зафиксированы на западном побережье Японии.
Риа Новости сообщили, что Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю.
Кроме этого, в районе префектуры Исикава специалисты отметили возможность возникновения из-за большого цунами после серии сильных землетрясений.
Стоит отметить, что ранее были зафиксированы в префектурах Исикава и Ниигата в общей сложности девять землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6.
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Кроме этого, в районе префектуры Исикава специалисты отметили возможность возникновения из-за большого цунами после серии сильных землетрясений.
«Цунами объявлено после серии крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. В районе префектуры Тояма и острова Вадзима в префектуре Исикава уже зафиксировано цунами от 1,2 до 0,5 метра», — отметили в японском метеорологическом агентстве.
Стоит отметить, что ранее были зафиксированы в префектурах Исикава и Ниигата в общей сложности девять землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6.
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Мира Полтева