В Таиланде погибла россиянка, шесть человек пострадали в аварии на катере

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Одна россиянка погибла, ещё шесть россиян пострадали в результате столкновения туристического катера со скалами на Пхукете.
SHOT пишет, что авария произошла в районе острова Майтон. Туристы возвращались после экскурсии на остров Пхи-Пхи на катере. Он врезался в скалы у берега.
10 человек пострадали. Среди них шесть россиян и капитан судна, одна россиянка погибла.
Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что российские дипломаты выехали к раненым в больницы.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ДТП скончался 44-летний Герой России Евгений Бушмелев.
ДТП случилось на 174-м км трассы Екатеринбург — Серов, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Свердловской области.
30 декабря на Серовском тракте водитель Mitsubishi Lancer, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу. Мужчина на скорости врезался в ВАЗ. Водители автомобилей погибли на месте.
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10 человек пострадали. Среди них шесть россиян и капитан судна, одна россиянка погибла.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ДТП скончался 44-летний Герой России Евгений Бушмелев.
ДТП случилось на 174-м км трассы Екатеринбург — Серов, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Свердловской области.
30 декабря на Серовском тракте водитель Mitsubishi Lancer, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу. Мужчина на скорости врезался в ВАЗ. Водители автомобилей погибли на месте.
Читайте также:
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Мария Фирсова