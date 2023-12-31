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В Таиланде погибла россиянка, шесть человек пострадали в аварии на катере

31 декабря 2023, 16:28
Фото: istockphoto/Mariia Skovpen

Фото: istockphoto/Mariia Skovpen

Одна россиянка погибла, ещё шесть россиян пострадали в результате столкновения туристического катера со скалами на Пхукете.
SHOT пишет, что авария произошла в районе острова Майтон. Туристы возвращались после экскурсии на остров Пхи-Пхи на катере. Он врезался в скалы у берега.

10 человек пострадали. Среди них шесть россиян и капитан судна, одна россиянка погибла.


Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что российские дипломаты выехали к раненым в больницы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ДТП скончался 44-летний Герой России Евгений Бушмелев.

ДТП случилось на 174-м км трассы Екатеринбург — Серов, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Свердловской области.

30 декабря на Серовском тракте водитель Mitsubishi Lancer, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу. Мужчина на скорости врезался в ВАЗ. Водители автомобилей погибли на месте.

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#авария
#таиланд
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В аварии на Серовском тракте погиб Герой России Бушмелев
31 декабря 2023, 16:21

Фото: istockphoto/conejota

В Свердловской области в ДТП скончался 44-летний Герой России Евгений Бушмелев.
ДТП случилось на 174-м км трассы Екатеринбург — Серов, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Свердловской области.

30 декабря на Серовском тракте водитель Mitsubishi Lancer, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу. Мужчина на скорости врезался в ВАЗ. Водители автомобилей погибли на месте.

За рулем ВАЗ был Евгений Бушмелев. Вместе с семьей он ехал в поселок Гари, чтобы встретить Новый год.

У Евгения Бушмелева остались пять дочерей. Он жил в Екатеринбурге, а в Гарях навещал маму, пишет портал E1.ru.

Евгений Бушмелев родился в 1979 году. Служил в составе 21-й отдельной бригады оперназначения. С 1999 года участвовал во второй чеченкой войне. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России.

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#дтп
#авария
#происшествие
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В Москву спецборт МЧС из Белгорода доставил 25 пострадавших
31 декабря 2023, 15:14

Фото: istockphoto/PeopleImages

Спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.
«РГ» пишет, что самолет доставил на лечение 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей.

На борту спецборта современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь прямо во время полёта.

Пострадавших доставили в сопровождении врачей отряда «Центроспас» МЧС, психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалистов Минздрава России.

В аэропорту пострадавших встречали три санитарных вертолета Московского авиационного центра и более 20 машин скорой помощи.
Затем в сопровождении автомобилей ГИБДД раненых доставят в московские медучреждения.

В результате удара ВСУ по Белгороду погибли 24 человека, 108 пострадали.

В ответ на обстрел Белгорода российские военные нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам ВСУ в Харькове.

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#всу
#белгород
#украина
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При атаке на Белгород погиб экс-глава «Белводоканала» Дмитрий Ряполов с семьёй
Mash: число пострадавших при атаке на Белгород выросло до 131, 24 из них погибли
31 декабря 2023, 14:36

Фото: iStock/Motortion

Число пострадавших при обстреле в Белгороде возросло до 131, из которых 24 погибли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в результате обстрела погиб бывший директор «Белводоканала» Дмитрий Ряполов вместе со своей семьёй. В тот момент, когда в городе начался обстрел, он находился в автомобиле вместе с женой и годовалым сыном. Украинский снаряд упал прямо в их машину, после чего она загорелась.

Также СМИ удалось выяснить, что жертвой обстрела стала врач-терапевт Ольга Федрунова, которая погибла при падении снаряда рядом с местным рынком.

Погиб студент последнего курса БелГУ Михаил Иванкив, который прогуливался со своей подругой по центру города. Молодой человек получил смертельные ранения от осколков упавшего снаряда, а за жизнь его девушки борются врачи.

Спецбортом МЧС в Москву были доставлены 25 раненых, среди которых шестеро детей.

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#пострадавшие
#обстрел
#мчс
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Ещё один ребёнок погиб из-за обстрела Белгорода, число жертв достигло 24
Гладков: число погибших от обстрела ВСУ Белгорода достигло 24 человек
31 декабря 2023, 11:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Он написал, что согласно данным на 8:30 мск, погиб ещё один ребёнок. Также в больнице не приходя в сознание скончался пострадавший, за жизнь которого боролись врачи федеральных и региональных лечебных учреждений.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 22 человека, в числе которых трое несовершеннолетних.

Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

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#обстрел
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Число погибших от обстрела Белгорода продолжает расти
Губернатор Гладков: число погибших при обстреле Белгорода достигло 22
31 декабря 2023, 10:00

Фото: iStock/maxim4e4ek

Увеличилось число погибших при обстреле ВСУ Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, жертвами террористической атаки украинских военных стали 22 мирных жителя, один из пострадавших скончался в лечебном учреждении.

Число пострадавших увеличилось до 109, из которых 25 тяжело раненых готовят к перевозке в федеральные клиники.

Гладков выразил благодарность коммунальным службам города и волонтёрам, которые работают над устранением последствий обстрела и приводят улицы Белгорода в порядок.

В субботу, 30 декабря, ВСУ произвели массированный обстрел Белгорода. Минобороны РФ сообщало, что для этого украинские военные использовали ракеты «Ольха» и РСЗО Vampire, поставленные из Чехии.

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Белгородский губернатор рассказал о масштабе повреждений после обстрела ВСУ
Гладков: После обстрела ВСУ повреждения выявили в 30 домах и 344 квартирах
31 декабря 2023, 06:15

Фото: iStock/frantic00

После обстрела Белгорода украинскими военными различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых есть школа, лицей и детский сад. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в местных соцсетях появились видео, как волонтёры убирают осколки с улиц Белгорода. Мэр города Демидов подчеркнул, что все строительные организации выведены на работы, их обеспечат материалами.

Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

Количество погибших после обстрела Белгорода, по словам Вячеслава Гладкова, увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей.

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#дома
#квартиры
#белгород
#вячеслав гладков
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CENTCOM: Йеменские хуситы атаковали ракетой контейнеровоз Hangzhou
31 декабря 2023, 04:52

Фото: iStock/SHansche

В контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской компании Maersk и идущий под флагом Сингапура в южной части Красного моря, попала ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом 31 декабря сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
Американское командование утверждает, что судно запросило помощи, после чего к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. При этом Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с территорий, контролируемых хуситами.

По данным CENTCOM, это уже двадцать третье незаконное нападение хуситов на международное судоходство, начиная с 19 ноября.

За последние недели США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. The Times со ссылкой на Пентагон сообщает о значительном усилении огневой мощи. Источники утверждают, что Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о запуске операции «Страж процветания», направленной на предотвращение атак хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.

Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке. По оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле.
Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.


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#контейнеры
#судно
#ракета
#сша
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Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 21 человека
Гладков: При обстреле Белгорода погиб 21 человек, в том числе трое детей
31 декабря 2023, 01:00

Фото: сайт Кремля

Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.
110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.

К настоящему времени после обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.



Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

Обстрел Белгорода является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков», заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «спит и видит», чтобы российские военные превратили Киев в подобие сектора Газа, поскольку именно благодаря этому будет проще запрашивать у западных союзников новые поставки вооружения.

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Трое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода

#погибшие
#белгород
#обстрел
#вячеслав гладков
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Два хоккеиста юношеской команды «Чайка» погибли в ДТП в Вологодской области
31 декабря 2023, 00:44

Фото: iStock/Motortion

Хоккеисты из детской команды «Чайка» Максим Лебедев и Артём Потапов погибли в ДТП в Вологодской области, сообщает телеканал РЕН ТВ. Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
По информации SHOT, трагическая авария произошла днëм 30 декабря на трассе А-114 в Череповецком районе: водитель минивэна «Ford S-Max» не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с фурой Scania. Юные спортсмены в этот момент находились на заднем пассажирском сидении, не были пристëгнуты и погибли на месте.



Родным и близким юных спортсменов уже выразили соболезнования Федерация хоккея Вологодской области, а также хоккейные клубы «Чайка» и «Череповец».

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#дтп
#дети
#смерть
#хоккей
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