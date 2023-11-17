В Югре мать избитого мальчика решила забрать заявление из полиции

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba
Мать избитого в Пыть-Яхе (ХМАО) школьника хочет забрать заявление из полиции. Возможно, мальчику нанесли побои не подростки.
Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. До этого сообщалось, что трое незнакомых подростков избили 12-летнего мальчика, который возвращался из магазина. Школьника госпитализировали, а правоохранители начали доследственную проверку.
Ural Mash пишет, что на ребёнка напали из-за сдачи от покупки хлеба. Якобы его избили до сотрясения мозга и потери памяти. Но появилась версия, что это не результаты драки, а методы воспитания матери.
В ХМАО подростки избили 12-летнего мальчика
В красноярском детском саду воспитательница оттаскала за волосы девочку
В Москве родители призывника избили сотрудника военкомата
Ural Mash пишет, что на ребёнка напали из-за сдачи от покупки хлеба. Якобы его избили до сотрясения мозга и потери памяти. Но появилась версия, что это не результаты драки, а методы воспитания матери.
«Он курил после магазина, она запах услышала, когда он вернулся, вот у него официально «амнезия» и развилась. Скорее всего, мать поэтому и хочет заявление забрать, так как ситуация приняла чересчур серьезный оборот. Но она его не заберет. Такого не бывает, процесс запущен», - заявил источник в правоохранительных органах.По официальной информации, у мальчика только побои, нет серьёзных травм головы, госпитализация не понадобилась.
«Кое-где на записях видно, что он зажигалкой чиркает. Возможно, эта история была придумана, чтобы мать выгородить, ведь учителя в школе эти телесные в любом случае бы заметили, и вопросы были бы именно к матери. А с пацанами на видео он постоянно общается, эта версия не срастается тоже», –объяснил источник.Читайте также:
В ХМАО подростки избили 12-летнего мальчика
В красноярском детском саду воспитательница оттаскала за волосы девочку
В Москве родители призывника избили сотрудника военкомата
Мария Фирсова