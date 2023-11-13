Стало известно, когда в Москве наступит зима

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе переход среднесуточной температуры через 0 градусов возможен в четверг.
«Это и есть та рефренная точка, которая характеризует приход зимы», - сообщил Роман Вильфанд.По его словам, первая половина текущей недели окажется относительно теплой, днём воздух в столице прогреется до +6 градусов. Это выше нормы. Вероятны дожди и мокрый снег. В среду осадки на фоне понижения температуры создадут условия для появления гололеда. В четверг ночные и дневные показатели температуры будут колебаться в сторону минусовых показателей.
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